100 tys. miejsc pracy w Polsce zagrożone. Wszystko przez Chiny

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Na unijny rynek trafia już trzy razy więcej urządzeń AGD z Chin niż z Polski. Branża ostrzega, że kolejne fabryki w naszym kraju będą zamykane - pisze „Rzeczpospolita”.

Sygnał alarmowy

Jak wynika z opublikowanych w poniedziałkowym wydaniu „Rz” danych Eurostatu i APPLiA Polska, od początku roku do lipca włącznie na unijne rynki trafiło z Chin ponad 26,5 mln sztuk sprzętu AGD, czyli o 12,1 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przy tym dostawy z Polski spadły o 0,8 proc. do 9,1 mln sztuk. Chiny odpowiadają za ponad 38 proc. rynku, a udział Polski spadł do 13,2 proc.

Gazeta podaje, że w ujęciu wartościowym import z Chin wzrósł jeszcze mocniej, bo o 12,9 proc. i przekroczył 3,2 mld euro. W tym czasie z Polski spadł o 6 proc. do nieco ponad 2 mld euro. Jak przekazał jeden z rozmówców dziennika, rosnący import, także w sektorze AGD, powinien być sygnałem alarmowym.

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Polskie fabryki AGD dają zatrudnienie 100 tys. osób

Branża apeluje o podjęcie przez władze UE odpowiednich działań, które miałyby zapobiec zwiększeniu liczby zamykanych fabryk. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że apele dotyczą głównie stworzenia równych zasad dla produktów wytwarzanych w Unii i poza nią.

Jak podkreśla „Rzeczpospolita”, teraz w Polsce jest 30 fabryk dużego sprzętu AGD, kilka kolejnych produkuje małe AGD. W sumie firmy te dają zatrudnienie ponad 100 tys. osób.

Koszt pralki z Chin to średnio 150 euro, a ta wyprodukowana w Polsce to już 270 euro.

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Co planuje KE?

Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie CBAM, mające na celu wyrównanie kosztów emisji CO2, czyli tych objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Urządzenia AGD w dużej części powstają z surowców objętych tym mechanizmem, wobec czego lokalni producenci ponoszą koszty ETS, konkurując z producentami spoza UE, których towary nie uwzględniają tych kosztów.

Jak zauważa „Rzeczpospolita”, problem w tym, że prace nad nowym systemem trwają już od dwóch lat. Komisja Europejska zaproponowała w swojej wersji wpisanie na listę jedynie trzech grup: pralki, lodówki oraz suszarki do ubrań. To 47 proc. polskiej produkcji dużego AGD. Branża AGD apeluje o rozszerzenie projektu m.in. o zmywarki do naczyń, piekarniki i kuchnie, okapy oraz płyty kuchenne.

Gazeta podkreśla jednak, że nawet rozszerzenie systemu drastycznie sytuacji nie zmieni. Objęcie CBAM oznaczać będzie dla Chińczyków dodatkowy koszt zaledwie 2-3 euro na sztukę sprzętu.

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