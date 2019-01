"Komendant wojewódzki w Gdańsku poinformował mnie, że sprawca miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej " - poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Komendant wojewódzki w Gdańsku poinformował mnie, że sprawca ataku na prezydenta Adamowicza miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej – poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński / Radek Pietruszka / PAP

To kolejna informacja o sprawcy ataku z Gdańska, który wczoraj ranił nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W Polsce takie przypadki nie zdarzały się i nigdy się nie powinny zdarzać - powiedział Zieliński, komentując niedzielny atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas "Światełka do nieba" w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Takich szaleńców może wśród nas się trochę pojawić, ludzi niezrównoważonych. Z tego co już wiemy, to właśnie ten przypadek też jest taki. Sprawca odsiadywał wyrok, odsiedział karę mu wymierzoną. (...) Z tego co poinformował mnie dzisiaj komendant wojewódzki policji w Gdańsku wynika, że także miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej, więc to naprawdę wszystko oznacza, że powinniśmy być szczególnie ostrożni wobec ludzi, którzy mogą w sposób nieodpowiedzialny zachować się wobec kogokolwiek z nas - powiedział Zieliński.

Wiceszef MSWiA apelował, by "tej sprawy nie upolityczniać, nie ferować ocen i wyroków".

Napady na banki

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że napastnik z Gdańska miał już problemy z prawem. Stefan W. został w 2014 r. skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na 5,5 roku więzienia. Lokalne media poinformowały, że zakończył odsiadywanie kary za napady na banki w grudniu ub.r. Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk odmówiła w poniedziałek w rozmowie informacji na ten temat.



Z informacji wynika również, że oskarżenie Stefana W. dotyczyło czterech napadów na placówki bankowe - wszystkie rabunki miały miejsce w ciągu miesiąca, na przełomie maja i czerwca 2013 r. Zamaskowany - dzięki okularom przeciwsłonecznym - W. zastraszał pracowników banków bronią: w jednym przypadku był to pistolet gazowy, w trzech innych - pistolet alarmowy na naboje hukowe. Podczas jednego z rabunków mężczyzna dla postrachu wystrzelił w sufit.



Przed dokonaniem napadów na banki mężczyzna nigdzie nie pracował, żył z pieniędzy ze spadku po ojcu oraz pomocy rodziny. Gdy zabrakło mu środków do życia, wpadł na pomysł zdobywania ich, napadając na banki.



Zrabowane przez Stefana W. kwoty nie były wysokie: od 2,5 tys. do 6,8 tys. zł. Pieniądze te mężczyzna wydawał - jak sam mówił, "na taksówki, jedzenie i kasyno". Wybrał się też na wycieczkę do Warszawy, gdzie zatrzymał się w ekskluzywnym hotelu oraz na kilkudniową wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie.



Kiedy zostanie przesłuchany Stefan W.?

Policja i prokuratura zaraz po zdarzeniu podjęły czynności w sprawie ataku na prezydenta miasta. Prokuratorzy uczestniczyli we wszystkich czynnościach związanych ze zdarzeniem - na miejscu, w komendzie, gdzie składali zeznania świadkowie i w szpitalu, gdzie był operowany Adamowicz. Jak podał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro prokuratorzy zabezpieczyli nóż, którym został ugodzony Adamowicz, zbierają dowody ze wszystkich źródeł.



W związku z niedzielnym atakiem gdańska prokuratura prowadzi obecnie czynności poprzedzające przesłuchanie podejrzanego. Jak powiedziała PAP w poniedziałek rano Wawryniuk, "nie zapadła jeszcze decyzja co do czasu, w którym zostanie przesłuchany mężczyzna".