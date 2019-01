"W całej Polsce w poniedziałek wieczorem, a o godz. 18 pod Pałacem Kultury w Warszawie, spotkajmy się wszyscy, aby w milczeniu wspierać prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza; to, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia" - napisał na Twitterze lider PO Grzegorz Schetyna.

REKLAMA