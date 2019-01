Kilka tysięcy osób zgromadziło się przed Urzędem Miejskim w Gdańsku, by oddać hołd zamordowanemu prezydentowi tego miasta Pawłowi Adamowiczowi. Przed wejściem do budynku ustawiono tysiące zniczy i ułożono biało-czerwone róże.

Mieszkańcy Gdańska przed Urzędem Miasta / Adam Warżawa / PAP

Dziś - podobnie jak w poniedziałek - w czasie gdańskiego wiecu rozbrzmiała pieśń "The sound of silence" z repertuaru Simon and Garfunkel. Puszczono wykonanie a capella pochodzącego z Chicago, metalowego zespołu Disturbed. Większość osób słuchając jej, miała łzy w oczach i milczała.



W trakcie wiecu głos zabrał m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Podkreślił, że przez ostatnie lata Adamowicz "zbudował obraz Gdańska w Polsce i na świecie jako miasta wolności i solidarności". On się przeciwstawił tym wszystkim, którzy chcieli Polski ksenofobicznej, nietolerancyjnej, Polski zakłamanej - tłumaczył.



Paweł był człowiekiem zawsze prawym - zauważył Karnowski. Charakteryzowało go jeszcze jedno: on nigdy nie miał wrogów, miał przeciwników politycznych, bo każdy z nas ich ma, ale umiał się przywitać z każdym, umiał szanować każdego. Nie było dla niego polityka, którego by wyzywał od gorszego sortu, czy od zdrajców. On umiał rozmawiać z każdym, także z ludźmi, którzy zamykali przed nim drzwi - podkreślił. Zaznaczył, że Gdańsk "nigdy nie powinien zapomnieć, o tym że nie może być nienawiści, ale musi byś sprawiedliwość".

Znicze przed Urzędem Miasta w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Głos zabrała również rzeczniczka prezydenta, Magdalena Skorupka-Kaczmarek.



Tak bardzo mnie wkurzył w poniedziałek odchodząc. Nigdy nie przypuszczałam, że będę musiała odpowiadać na pytania dziennikarzy o datę pogrzebu, o to gdzie będzie pochowany - przyznała. Przyszłam dziś do pracy i podświadomie czekałam aż przyjdzie, odwiesi kurtkę i będziemy rozmawiali o tym, którzy dziennikarze zadzwonią i o co będą pytać - opowiadała.





"Nie widzisz, jak cały urząd płacze"





Krótkie wystąpienie wygłosił też wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Stoimy u progu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Nie ma ciebie z nami i nie widzisz, jak cały urząd płacze. Godzinami ludzie stoją, żeby oddać ci hołd i wpisać się do księgi kondolencyjnej. Nie ma cię z nami również naprzeciwko - pod sądem, gdzie bywałeś z nami na każdym proteście od kilku lat. Nie ma cię z nami również na ulicach Gdańska, są za to tłumy ludzi - mówił. Dodał, że ludzie są wdzięczni Adamowiczowi, bo ten miał dla każdego z nich czas, dla każdego serce.



Byłeś otwarty na uścisk dłoni, na rozmowę. Dziękuję ci ja - Piotr Grzelak. Za to, że mnie wychowałeś, że to ty codziennie uwrażliwiałeś mnie na drugiego człowieka. Czasami też mnie karciłeś mówiąc: "Piotrze, nie rób urzędniczo. Idź porozmawiać - wysłuchaj wszystkich stron i staraj się zrozumieć problem takim, jakim on jest" - opowiadał.







W niedzielę wieczorem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w centrum miasta przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.



Paweł Adamowicz miał 53 lata. Prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania, tj. od 1990 r.; w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.

Opracowanie: Maciej Nycz