Sprawca zamachu na prezydenta Gdańska Stefan W. jest przesłuchiwany w gdańskiej prokuraturze, usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Policjanci przed SOR-em Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego / Adam Warżawa / PAP

Stefan W. usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego, mówiącego o usiłowaniu zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Prokuratura nie informuje, czy mężczyzna składał zeznania.

Jak poinformował zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, istnieją wątpliwości co do stanu poczytalności Stefana W. Zostanie on poddany badaniom przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, aby ocenili oni, czy w chwili zdarzenia podejrzany cierpiał na chorobę psychiczną lub inne zaburzanie czynności psychicznych, a także czy w chwili czynu miał zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem - powiedział Sierak.

Dodał, że w tych sprawach, w których przedstawia się zarzut usiłowania zabójstwa, zazwyczaj łączy się to z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Prezydent Gdańska trafił do szpitala.

Z informacji, do których dotarła PAP wynika, że sprawca ataku Stefan W. został w 2014 r. skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na 5,5 roku więzienia. Lokalne media poinformowały, że zakończył odsiadywanie kary za napady na banki w grudniu ub.r. Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku odmówiła w poniedziałek w rozmowie z PAP informacji na ten temat.

Po ataku prezydent Adamowicz trafił do szpitala. Jego operacja trwała pięć godzin. Jak poinformował dziś po południu doktor Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, prezydent Adamowicz nie oddycha samodzielnie, jego stan jest nadal bardzo ciężki, a rokowania niezwykle niepewne.