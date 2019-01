Udział prezydenta Andrzeja Dudy w pogrzebie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie zależał od woli rodziny - zapowiedział we wtorek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Prezydent weźmie udział w pogrzebie Pawła Adamowicza jeśli rodzina zmarłego nie będzie miała nic przeciwko / Leszek Szymański / PAP

Decydująca będzie wola rodziny. Na pewno pan prezydent uszanuje wypowiedź rodziny członków rodziny co do tego, jaki charakter ma mieć uroczystość; czy tego rodzaju obecność jest przewidywana - powiedział Mucha we wtorek wieczorem w Polsat News pytany o udział prezydenta w uroczystościach pogrzebowych.