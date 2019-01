Nie żyje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W niedzielę został zaatakowany podczas finału WOŚP w Gdańsku. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jego życie. Po informacji o śmierci Adamowicza ze wszystkich stron napływają wyrazy smutku i współczucia dla rodziny.

Paweł Adamowicz



Wyrażam wielki ból po tragicznej śmierci na skutek zbrodniczego zamachu na Pana Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska. Solidaryzuję się z Rodziną i wyrażam głęboki żal z powodu śmierci Męża, Ojca i Brata - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, cytowany przez rzeczniczkę partii, Beatę Mazurek.

I stało się... Paweł nie żyje. Wielki smutek i pustka. Proszę dzisiaj o ciszę i chwilę zadumy dla Pawła i jego najbliższych - napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska (PO).

Gdy brakuje słów, pozostaje modlitwa. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci... - napisał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wyrazy współczucia i wsparcia dla rodziny, przyjaciół, wszystkich Polaków, którzy w ostatnich godzinach byli myślami i sercami przy Prezydencie Gdańska. Musimy zrobić wszystko, żeby takie tragedie się nie powtarzały - napisała na Twitterze liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Śmierć Pawła jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Ciągle trudno nam się z tym pogodzić. Łączę się w bólu z Rodziną i bliskimi, przekazując najszczersze wyrazy współczucia - napisał europoseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa.





Wczoraj wraz z milionami Polaków byliśmy świadkami dramatu, który wydarzył się w Gdańsku. Podczas święta miłości, mającego łączyć nas wszystkich w jedną wspólnotę dokonano zamachu na Prezydenta Pawła Adamowicza. Zginął wspaniały człowiek, wielki obywatel Rzeczypospolitej, mąż, ojciec dwóch córek. Ten akt nienawiści wywołał w nas wielki ból i smutek. Myślami jesteśmy z Jego najbliższymi - napisał w przekazanym mediom oświadczeniu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To co się stało, to sytuacja bez precedensu wymagająca od nas odwagi, odpowiedzialności i rozsądku. Apelujemy do wszystkich o uszanowanie woli rodziny i wstrzymanie się od jakichkolwiek działań politycznych. Uważamy, że w najbliższych dniach jako Naród potrzebujemy powagi, wyciszenia i czasu na refleksję - dodał.



Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Zabójstwo Prezydenta Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią. To wielkie zło, które budzi potępienie, wielki smutek i żal. Najgłębsze wyrazy współczucia dla pogrążonej w rozpaczy Rodziny. Pokój Jego duszy - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.



Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Żegnaj, Przyjacielu - napisał szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk.



Niewyobrażalna tragedia. Z żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - napisała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Ogarnął mnie wieli smutek i żal na wieść, że Pawle nie wygrałeś tej walki, walki o własne życie. Będzie brakować Ciebie, twojej pozytywnej energii, dobrego nastawienia i ciepła. Niech Ci ziemia lekką będzie, uczyniłeś na niej wiele dobrego i tego Ci nie zapomnimy.@AdamowiczPawel - napisała na Twitterze była premier Ewa Kopacz.







Druzgocąca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół i rodziny prezydenta Adamowicza i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną, postępową politykę i otwartą, dostępną dla wszystkich demokrację. Myśli, modlitwy i solidarność Londynu są z Gdańskiem w ten smutny dzień - napisał burmistrz Londynu Sadiq Khan.



Nic nie będzie już takie samo. Odszedł od nas wrażliwy i dobry Człowiek. Gdańszczanin, Polak i Europejczyk. Samorządowiec. Zawsze stał po stronie wartości. Po stronie praworządności. Po stronie dobra, piękna i solidarności. Płaczemy od wczoraj z bólu i bezsilności. Żegnaj Pawle - napisał poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba.







Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Wyrazy głębokiego współczucia przekazuję Jego Rodzinie i Bliskim. Panie Boże, miej Go w swojej opiece - napisał po informacji o śmierci prezydenta Gdańska minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.





Paweł Adamowicz

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia żonie, dzieciom i tym wszystkim, których dotknęła śmierć śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. Miłosiernego Boga proszę o życie wieczne dla Zmarłego i o ukojenie bólu wszystkich pogrążonych w żałobie - oświadczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zamach na Prezydenta Gdańska i jego śmierć wstrząsnęły całym społeczeństwem, wierzącymi i niewierzącymi, ludźmi o różnych poglądach społecznych i politycznych. W tych trudnych momentach wszyscy potrzebujemy jedności i wspólnoty. Potrzebujemy wspólnej modlitwy i refleksji, aby już nigdy więcej nie powtórzyły się podobne wydarzenia. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie - dodał.

Trudno uwierzyć w śmierć Przyjaciela. Całe życie poświęcił walce i pracy o wolność i demokrację. Od kilku lat, do samego końca, w sposób szczególny apelował o wzajemny szacunek ludzi, walczył o otwartość i tolerancję... - napisał prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Podkreślił, że "odszedł wspaniały Ojciec, Mąż, Syn, Prezydent Gdańska". Prezydent Miasta, które całkowicie zmieniło swoje oblicze dzięki pracy Pawła Adamowicza. Pawle, zawsze będziesz z nami - zaznaczył Karnowski.



Zabójstwo Prezydenta Pawła Adamowicza jest ciosem dla nas wszystkich. Pokój Jego duszy. Bądźmy myślami z Jego Rodziną i Bliskimi - napisała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.





Żegnaj Pawle, pozostaniesz w naszej pamięci - tak pożegnał Pawła Adamowicza były prezydent Lech Wałęsa.





Prezydent Paweł Adamowicz już jest w lepszym świecie. Będziemy o Tobie pamiętać. Odpoczywaj w pokoju... - napisał poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka.







Odszedł człowiek Solidarności. Człowiek, który niósł ze sobą wartości Sierpnia 80'. Dialog, otwartość na drugiego człowieka, przyzwoitość. Cześć Jego Pamięci - napisał na Twitterze Władysław Frasyniuk - opozycjonista z czasów PRL-u.







Tak trudno pogodzić się z tym, co się stało. To tragedia dla rodziny i przyjaciół, ale także mieszkańców Gdańska i wielu z nas w całej Polsce - napisał były prezydent Słupska Robert Biedroń. Pawle, zapamiętamy Cię jako wyjątkowego człowieka, który całe życie poświęcił dla Gdańska. Będzie nam Ciebie bardzo brakować... - dodał.







Nie ma słów. Jest tylko ogromny smutek i zaduma. Nasze myśli z rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi Pana Prezydenta Adamowicza - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji - poinformował.





W dniu święta dobroci zamordowano dobrego człowieka. Na scenie, w symbolicznym momencie, kiedy światełko do nieba ma podsumować ten szczególny dzień, w którym Polacy łączą się w dobru, dokonano morderstwa. Morderstwa z nienawiści, morderstwa wskutek gorączki, która ogarnęła naszą rzeczywistość. Oczywiście, dokonała tego słaba jednostka, człowiek niezrównoważony, ale tak naprawdę atmosfera podziału, wojen i konfliktów czasem sprawia, że takie zaburzone jednostki podejmują działania, podejmują się rzeczy niewyobrażalnych - powiedział PAP prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Gdańsk stracił znakomitego przyjaciela, myśmy stracili przyjaciela i kolegę. 20 lat bezpośrednio współpracowaliśmy jako prezydenci, ale wcześniej także jako przewodniczący rad miejskich. Kiedy sięgam pamięcią do czasów samorządowych wspominam, że Paweł był zawsze pogodny, uśmiechnięty - dodał.







Do zobaczenia Szefie, gdzieś tam w lepszym świecie. Będzie mi Ciebie bardzo brakowało.... - napisała rzecznika prezydenta Adamowicza Magdalena Skorupka-Kaczmarek.



