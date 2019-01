Około 250 potrzebujących osób skorzystało od niedzieli wieczorem z różnych form pomocy psychologicznej, jaką zaoferowano w Gdańsku po ataku nożownika na prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Pomoc nadal jest oferowana, rozszerzono jej formy.

Ok. 250 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Pomoc psychologiczna w Gdańsku ma bardzo różne formy. Są porady telefoniczne, wizyty w domach czy innych bezpośrednich spotkań ze specjalistami.

O skali dotychczas udzielonej pomocy psychologicznej poinformowała Sylwia Ressel konsultant ds. komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku. Jak wyjaśniła, w związku z tragedią, do tej pory zgłosiło się około 250 osób. MOPR uruchomił dodatkowe, nowe kontakty i punkty, oferujące bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla mieszkańców świadczone na zlecenie Ośrodka.



Dzieci, młodzież i dorośli mogą przez całą dobę korzystać z telefonicznej pomocy oferowanej przez Fundację "FOSA". Udzielana jest ona pod numerami 787 960 860 i 577 772 838. W fundacji w godz. 8.00-18.00 dyżuruje trzech psychologów, a w nocy - dwóch specjalistów.



Działa też całodobowy telefon interwencyjny MOPR - 58 347 82 82, pod którym oferowane jest wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, w tym dostęp do współpracujących specjalistów zaprzyjaźnionych organizacji.



W ciągu dnia wsparcia udzielają też psycholodzy w Centrach Pracy Socjalnej MOPR na terenie miasta.



Całodobowo czynne jest Centrum Interwencji Kryzysowej - tel. 58 511 01 21 i 58 511 01 22. Pomoc zapewniają też Fundacja Wspierania Rodzin "Przystań" - tel. 505 700 270 oraz wyspecjalizowana we wsparciu w żałobie Fundacja Hospicyjna - infolinia: 800 111 123 w godz. 8.00-20.00.



Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału gdańskiego finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem był od 20 lat.