W czterech miastach ogłoszono już żałobę po śmierci tragicznej prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Oprócz Gdańska zdecydowali się na to prezydenci Sopotu, Poznania i Warszawy. W wielu miastach wyłożono księgi kondolencyjne.

Wpis prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka do księgi kondolencyjnej / Maciej Kulczyński / PAP

Żałobę ogłosił prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Obowiązuje ona od dziś do czwartku Jak podała Anna Dyksińska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Sopocie to "hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi". W sopockim ratuszu można się już wpisywać do księgi kondolencyjnej. Flagi spuszczone są do połowy masztu i opasane żałobnym kirem.

Zarządzenie ws. żałoby po śmierci Pawła Adamowicza podpisał także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Poznańskie autobusy i tramwaje w tym czasie jeżdżą z flagami miasta przepasanymi kirem. Do połowy opuszczono flagi na budynkach zajmowanych przez poznański magistrat i inne miejskie jednostki organizacyjne. Prezydent w swoim zarządzeniu zalecił odwołanie wszelkich imprez o charakterze masowym. Zwrócił się też do organizatorów takich imprez o ich ograniczenie lub odwołanie.

W Warszawie także trwa trzydniowa żałoba ku czci zmarłego prezydenta Gdańska. Wygaszona zostanie iluminacja na Krakowskim Przedmieściu, a na fasadzie PKiN będą wyświetlone barwy Gdańska. Do czwartku będą wyłączone światełka na miejskiej choince na pl. Zamkowym, flagi na środkach komunikacji miejskiej zostały przystrojone kirem, a na rondzie Radosława - zdjęta z masztu flaga Polski.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział wczoraj, że dzień pogrzebu Pawła Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej.

Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu w poniedziałek po południu. Trafił tam w niedzielę wieczorem po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego stan był bardzo poważny, przeszedł kilkugodzinną operację.

