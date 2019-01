"Paweł Adamowicz wypełnił intensywnie przestrzeń naszego miasta swoją nieprzeciętną aktywnością" - powiedział w homilii biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński. W piątek w bazylice Mariackiej w Gdańsku odbyły się uroczystości żałobne przed sobotnim pogrzebem prezydenta miasta.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowsk i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz z trumną z ciałem Pawła Adamowicza / Adam Warżawa / PAP

Wiele w te dni powiedziano o nim, o tym, co wypełniło jego życie. Wszystko to splatamy serdeczną modlitwą. Zmarły prezydent wypełnił intensywnie przestrzeń naszego miasta swoją nieprzeciętną aktywnością, zwłaszcza jako jego włodarz. Angażował się w różne obszary życia. Jak wielu gdańszczan, kochał bazylikę Mariacką, w której spocznie - powiedział biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński. Kwintesencją jego życia stały się słowa, którymi zakończył je: Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. I kwintesencją jego życia stały się i stają tłumy gdańszczan przybywających na ostatnie pożegnanie - podkreślił.



TU ZNAJDZIESZ RELACJĘ Z UROCZYSTOŚCI MINUTA PO MINUCIE

W piątek, z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, trumna z ciałem prezydenta Pawła Adamowicza została w pochodzie przetransportowana do bazyliki Mariackiej. Tam w sobotę prezydent Gdańska zostanie pochowany.

Również w piątek samorządowcy z całej Polski spotkali się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, żeby pożegnać Pawła Adamowicza.

List Pawła Adamowicza do samorządowców

Samorządowcy pożegnali Pawła Adamowicza. "To mógł być każdy z nas" Samorządowcy z całej Polski spotkali się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, by pożegnać zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza. Do Gdańska na ostatnie pożegnanie prezydenta Adamowicza przyjechało kilkuset burmistrzów, prezydentów, przewodniczących rad i innych reprezentantów samorządów. czytaj więcej

Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odczytała list Pawła Adamowicza do samorządowców z 11 stycznia, który miał być rozesłany w związku z obchodami w tym roku rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Gdańska w liście zaprosił samorządowców do Gdańska, by wspólnie - w gronie prezydentów i burmistrzów - "uczcić narodziny wolnej Polski, które symbolicznie wiążemy z tym zwycięstwem".

"Ta inicjatywa jest wyrazem głębokiego szacunku dla bohaterów niedawnej przeszłości jak i płynącego z niej zobowiązania. Droga wolności zaczęła się przecież w Gdańsku w 1980 r. Bo tu, właśnie w tym miejscu, narodziła się "Solidarność" z Lechem Wałęsą, która doprowadziła do ostatecznego kresu komunizmu w Polsce 1989 r" - podkreślił Adamowicz w liście. Jednocześnie wskazał, że inicjatywa ta wynika "nie tylko z przywiązania do tradycji, którą reprezentuje III RP". "Jestem przekonany, że uzna ją pani/ pan za wyraz troski o teraźniejszość i przyszłość naszego kraju" - zaznaczył.

"Kiedy rząd PiS odwraca się ostentacyjnie plecami do tak ważnej rocznicy, odpowiedzialność za nadanie jej obchodom należnej jej rangi spada na władze samorządowe. Nie mam wątpliwości, że na tym właśnie polega zobowiązanie, o którym wspomniałem wyżej i na tym polega rola władzy obdarzonej mandatem obywatelskim" - napisał Adamowicz. Zaprosił samorządowców do udziału w gdańskich uroczystościach i współpracy przy ich organizowaniu tak, by nadać im wymiar ogólnopolski. Jak dodał, zależy mu na tym, by 4 czerwca 2019 r. Gdańsk był wspólnym miejscem, a każdy prezydent czy burmistrz czuł się współgospodarzem wydarzenia.

Adamowicz zapowiedział, że w ramach obchodów planowana jest konferencja międzynarodowa poświęcona wydarzeniom 1989 r., cykl debat obywatelskich, wystawy plenerowe oraz manifestacja, w której mają wziąć udział przedstawiciele świata samorządowego i obywatelskiego. "Poza tym podjęliśmy starania, by 4 czerwca wziął udział w naszych obchodach gdańszczanin i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wierzę, że wśród nas będzie też Lech Wałęsa, twórca III RP" - zaznaczył Adamowicz. Podkreślił, że obchody odbędą się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Jak dodał Adamowicz, obecność samorządowców z całego kraju 4 czerwca w Gdańsku "pozwoliłaby nadać naszemu spotkaniu więcej niż okolicznościowy wymiar". "W ten sposób moglibyśmy nie tylko upamiętnić jedno z najważniejszych wydarzeń naszych dziejów najnowszych, ale też dać wyraz niezgodzie na ograniczanie samorządności i deptanie przez rządzących samorządności terytorialnej i rządów prawa, żeby pozostać tylko przy tych dwóch kwestiach" - zaznaczył w liście prezydent Gdańska.

Opracowanie: