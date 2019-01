"Nie będziemy organizowali żadnego marszu, postaramy się wszyscy zjawić na pogrzebie i oddać hołd prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi" - powiedział prezydent Andrzej Duda. Samorządowiec został ugodzony nożem w trakcie gdańskiego finału WOŚP. Zmarł kilkanaście godzin później w szpitalu.

Premier Mateusz Morawiecki w drodze na spotkanie w Pałacu Prezydenckim / Leszek Szymański / PAP

Prezydent Duda powiedział, że jeszcze w poniedziałek przed południem, kiedy poprosił o spotkanie przedstawicieli stronnictw politycznych miał nadzieję, że wszyscy razem pójdą w marszu w Gdańsku przeciw przemocy i wrogości.



Ale niestety kolejne wydarzenia i odejście pana prezydenta Adamowicza spowodowały, że te plany muszą ulec zmianie (...). Doszliśmy wspólnie do wniosku, że jakiekolwiek marsze organizowane przez władze nie są tutaj na miejscu. Jeżeli obywatele chcą organizować marsze, oczywiście spontaniczne marsze, proszę bardzo, to jest zawsze wyraz solidarności - powiedział prezydent.



Ale ponieważ rodzina (Pawła Adamowicza) - z tego, co się orientujmy - chce, żeby zachować powagę i zachować jak najmniej w tym wszystkim polityki, w której my przecież wszyscy uczestniczymy, w związku z czym postanowiliśmy, że nie będziemy organizowali żadnego marszu. Postanowiliśmy, że jeżeli to będzie możliwe, także ze strony rodziny, postaramy się wszyscy zjawić na pogrzebie i tam właśnie być razem i oddać hołd panu prezydentowi Adamowiczowi - powiedział Andrzej Duda.



Podziękował też gdańskim lekarzom, którzy walczyli o życie Adamowicza.

Szefowie Platformy Obywatelskiej, SLD i Teraz! nie wzięli udziału w spotkaniu

Przypomnijmy, że spotkanie ws. inicjatywy prezydenta RP dot. zorganizowania w Gdańsku marszu przeciwko przemocy i nienawiści, odbyło się w poniedziałek po południu w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zaprosił na nie liderów wszystkich partii politycznych obecnych w polskim parlamencie - udziału w spotkaniu odmówili jednak szefowie Platformy Obywatelskiej, SLD i Teraz!.

Na spotkanie w Pałacu Prezydenckim przybyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński i minister kultury Piotr Gliński, a także szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, reprezentujący Kukiz'15 wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Piotr Zgorzelski z PSL i reprezentująca Partię Razem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zdecydowali - jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski - że nie wezmą udziału w spotkaniu ze względu na prośbę rodziny Pawła Adamowicza o nieupolitycznianie tragedii.



Platforma zaapelowała również, by Andrzej Duda przełożył spotkanie.



W Pałacu Prezydenckim nie stawił się również lider Teraz! Ryszard Petru, który podobnie jak politycy PO powołał się na prośbę rodziny Pawła Adamowicza.



Z kolei szef SLD Włodzimierz Czarzasty poinformował w opublikowanym na Twitterze liście do Andrzeja Dudy, że nie weźmie udziału w spotkaniu, ponieważ uznał, "że to niewłaściwy moment na działania o charakterze PR-owym".



O prezydenckiej inicjatywie wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści - i o zaproszeniu liderów partii politycznych do Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie - rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski poinformował, kiedy walka o życie Pawła Adamowicza jeszcze trwała.