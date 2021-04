Jeśli prowadzisz biznes, sprzedajesz w sieci lub tworzysz i zależy Ci na większej konwersji (liczbie odwiedzin lub transakcji), zobacz, jak to zrobić.

/ Materiały prasowe

Pozycjonowanie stron , SEO, content marketing, social media i inne terminy marketingowe mogą brzmieć nieco dziwnie, a nawet obco. W dużym uproszczeniu to narzędzia, dzięki którym Twoja firma pojawi się w TOP10 wyników wyszukiwania w Google. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż pierwsza strona wyświetla wyniki, które można porównać do luksusowych handlowych ulic, jak londyńska Oxford Street, Pola Elizejskie w Paryżu czy Piąta aleja między 50. a 60. ulicą w Nowym Jorku. W pierwszy link, który pojawi się w Google, klika 50% użytkowników. To jakby co drugi przechodzień wchodził do Twojego sklepu, a w sieci masz dostęp do milionów klientów!

Pozycjonowanie stron - to Twój świecący neon "jestem tutaj!"

Jeśli sprzedajesz w sieci lub tworzysz i myślisz o dotarciu do nowych odbiorców i potencjalnych klientów, zdecydowanie warto zająć się pozycjonowaniem własnej strony internetowej. W ten sposób zwiększysz własną widoczność. Ludzie dowiedzą się, że istniejesz, a jeśli ich zainteresujesz, to nie tylko odwiedzą witrynę, ale kupią produkt lub zapiszą się na newsletter. Jeśli dotrzesz do właściwej grupy odbiorców docelowych, z czasem staniesz się rozpoznawalna/rozpoznawalny. Budujesz wizerunek swój lub przedsiębiorstwa - tak, jak chcesz, żeby ludzie Cię odbierali, co jest fundamentem dla stworzenia marki. Co to oznacza?

Gdy ktoś mówi Mercedes, wiesz, że to luksusowe samochody, Rolex to zegarki, a Robert Lewandowski (marka osobista) to najlepszy piłkarz na świecie (w 2020 r.). Eksperci od pozycjonowania dążą do tego, że jeśli ktoś będzie, np. polecał Twoją markę, to odbiorca bez problemu skojarzy, o jaką firmę chodzi lub utwierdzi się w przekonaniu, że warto skorzystać z jej oferty. W związku z tym wszystkie działania marketingowe, które odpowiadają za pozycjonowanie, budują w sieci Twoją markę. Co więcej, Twoje logo nie stanie gdzieś w lesie, a przy głównej arterii w Internecie, którędy w ciągu sekundy przemieszcza się tysiące użytkowników. Kiedy Twój neon rozbłyśnie jaśniej niż konkurencji, możesz liczyć na duży ruch. Co zrobić, aby przełożyć go na sprzedaż lub szerzej, konwersję? Więcej o pozycjonowaniu przeczytaj TUTAJ .

/ Materiały prasowe

Narzędzia do budowy widoczności w sieci

Pozycjonowanie stron to szerokie zagadnienie, w ramach którego należy wymienić SEO, czyli Search Engine Optimization. Jest to nic innego jak optymalizacja strony pod wyszukiwarki internetowe. Specjalista SEO dba o to, aby Twoja strona pojawiła się w organicznych wynikach wyszukiwania. W uproszczeniu - nie musisz płacić czynszu za swój sklep na Piątej Alei. Faktura na rzecz człowieka, który Ci to umożliwił, będzie nieporównywalnie niższa od wspomnianego czynszu. Warto współpracować z ekspertem, który będzie dbał o wyjątkową lokalizację Twojego wirtualnego sklepu lub strony internetowej. Co więcej, specjalista SEO zatroszczy się o to, aby odwiedzali je odpowiedni (skłonni kupić) użytkownicy. Brzmi interesująco?

Rozpoczął się kolejny rok pandemii, która sprzyja robieniu zakupów w sieci. Rywalizacja o dobrą lokalizację nie dotyczy tylko placówek stacjonarnych. W sieci możesz mieć swój sklep na Oxford Street albo na głównej w lewo za domem sołtysa. Gdzie widzisz większą szansę dla swojej firmy?