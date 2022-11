Nie ma to jak prosta i zarazem skuteczna pielęgnacja. Wiadomo, że skóra kobiet i mężczyzn jest inna, o każdą z nich należy dbać – w odpowiedni sposób. Kosmetyki tołpa men zostały stworzone z myślą o mężczyznach dbających o swoje zdrowie i oczekujących szybkiego działania od kosmetyków do pielęgnacji skóry. Teraz, z kodem: new10 kosmetyki tej linii, podobnie jak inne nowości marki, kupicie na stronie tolpa.pl z dodatkowym rabatem: -10% do 6.12.2022.

Czym się charakteryzuje ta nowa linia?

Kosmetyki tołpa. men odpowiadają na męskie potrzeby dzięki aktywnym składnikom roślinnym, dopasowanym do twardego zarostu i grubszej skóry, które wywołuje większy poziom testosteronu, niż ten u kobiet. Wśród składników tych możemy wyróżnić tak znane pozycje, jak zielona herbata, kofeina, imbir czy kwas hialuronowy, które dostają się do wnętrza skóry i włosów poprawiając ich kondycję.

Warto podkreślić, że nawet 98% składu kosmetyków jest pochodzenia naturalnego, zaś opakowania tworzone są z recyklingu lub źródeł odnawialnych i nadają się do powtórnego recyklingu. Skuteczność kosmetyków i ich receptur ma potwierdzenie w badaniach aparaturowych. W efekcie są to kosmetyki nie tylko skuteczne i bezpieczne, ale i w pełni proekologiczne.

Jakie produkty znajdziemy w nowej linii tołpa?

W linii tołpa. men znajdziemy 5 produktów, precyzyjnie adresujących różne aspekty męskiej pielęgnacji twarzy i wzajemnie się uzupełniających. Kosmetyki te działają kompleksowo, a stosowane regularnie dadzą jeszcze lepsze rezultaty.

Mężczyźni co raz częściej chcą mieć własne kosmetyki do twarzy - i to nie tylko te do golenia. Skóra twarzy mężczyzn charakteryzuje się nawet o 1/4 grubszym naskórkiem, większą sprężystością i odpornością, różni się nawilżeniem i natłuszczeniem od skóry kobiety. Nie dziwi więc potrzeba stosowania odpowiednich kosmetyków. W ramach linii tołpa. men znajdziemy energetyczny krem nawilżający z kwasem hialuronowym, utrzymujący wysokie nawilżenie skóry nawet do 72h, a bogaty w kofeinę krem anti-age zredukuje widoczność zmarszczek i zaczerwienienia, a do tego widocznie obniży objawy zmęczenia skóry.

Krem pod oczy korzysta z dobrodziejstwa odżywczej guarany, które poprawia kondycję skóry. Produkt ten dodaje skórze energii i nawilżenia, przeciwdziała zmarszczkom i oznakom zmęczenia, oferując efekt jak po 8h snu.

Oprócz kremów marka proponuje również w swojej nowej linii żel i peeling do twarzy, przybywając z pomocą mężczyznom dbającym o zarost, ale nie tylko. Odświeżający żel do mycia twarzy jest w stanie usunąć nawet do 100% zanieczyszczeń i zmniejsza ryzyko powstania niedoskonałości, jest przy tym łagodny i łatwy do spłukania. Wygładzający peeling do twarzy natomiast dba o koloryt i świeżość skóry, redukuje również ilość wrastających włosków po goleniu.

Dzięki systematycznemu stosowaniu produktów linii tołpa. men mężczyźni mogą liczyć na zdrową, zadbaną, promienną cerę - niewielkim kosztem i w prosty sposób.

