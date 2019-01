Senacka komisja finansów nie wniosła poprawek do noweli ustawy, dzięki której jawne staną się zarobki kadry kierowniczej w Narodowym Banku Polskim. Przepisy mają też regulować wysokość wynagrodzeń kierownictwa banku centralnego. Debata plenarna w Senacie nad nowelizacją ustawy o NBP ma odbyć się w piątek.



Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do uchwalonej w nocy ze środy na czwartek poselskiej noweli ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.



Ta ustawa miała ogromne poparcie w Sejmie. W związku z czym wymaga zapewne ustaleń klubowych, w ramach klubów w Senacie - powiedział przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki (PiS). Stawiam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, przy założeniu, że poprawki mogą się pojawić po decyzjach klubów w trakcie debaty - dodał.



Bierecki zastrzegł, że są "propozycje poprawek, które mogłyby być zgłoszone w trakcie debaty". Ale wymaga to dyskusji w ramach klubów funkcjonujących w Senacie - dodał.



W trakcie czwartkowego posiedzenia komisji, propozycje poprawek zgłaszali: Biuro Legislacyjne Senatu oraz wiceprezes NBP Anna Trzecińska. Dotyczyły one m.in. wydłużenia terminu wejścia w życie ustawy, czy możliwości elastyczniejszego kształtowania przez NBP wysokości pensji swoich pracowników.



Opracowanie:

Maciej Nycz