Ponad 2 mld zł w bankach i kilkaset milionów zł długów poza bankami miały osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką w okresie od 2015 roku do do końca sierpnia tego roku – wynika z danych BIK i BIG InfoMonitora. Rekordzistka, 55-latka z Mazowsza, ma do spłacenia 8,35 mln zł. Suma długów osób bankrutujących, widoczna w bazach BIK i BIG InfoMonitora, to 2,266 mld zł.

