Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to wyzwanie, które wiąże się z wieloma nowymi obowiązkami oraz zadaniami. Jednym z najważniejszych, a zarazem wywołującym najwięcej obaw jest prowadzenie księgowości. Nic dziwnego, że tak wielu przedsiębiorców decyduje się zatrudnić do tego celu specjalistów. Wykwalifikowanych księgowych znajdziesz w Credit Agricole. Bank przedstawia nowoczesne rozwiązanie księgowości online. „Księgowość dla Biznesu” łączy w sobie zalety automatyzacji, wygody dostępu, kompleksowych funkcji, łatwości zarządzania oraz pełnej digitalizacji. Poznaj bliżej tę opcję, aby przekonać się o wszystkich jej zaletach.

/ Materiały prasowe

Księgowość dla Biznesu - czym zaskakuje księgowość online Credit Agricole?

Księgowość dla Biznesu od Credit Agricole to więcej niż zwykły program księgowy. To inteligentny asystent finansowy, który dzięki automatyzacji codziennych zadań księgowych, pozwala przedsiębiorcy skupić się na rozwijaniu swojej działalności.

System księgowości online wykorzystuje najnowsze technologie, aby usprawnić i zautomatyzować procesy takie jak:

księgowanie faktur,

monitorowanie salda i wydatków,

automatyczne rozliczanie należności,

zarządzanie obiegiem dokumentów,

zarządzanie budżetem,

rozliczanie podatków,

zarządzanie płynnością finansową.

Dzięki integracji z serwisem internetowym i aplikacją mobilną każdy przedsiębiorca ma stały dostęp do swoich finansów. Dzięki temu może podejmować szybkie decyzje i reagować od razu na zmiany w bieżącej działalności.



Wygodny dostęp - z każdego miejsca i o każdej porze

Księgowość dla Biznesu daje pełną swobodę w zarządzaniu księgowością firmy. Dostęp do platformy jest możliwy z każdego urządzenia - czy to komputer stacjonarny, tablet czy smartfon. To zdecydowana przewaga, jaką księgowość online ma nad tradycyjnym biurem, które pracuje w ograniczonych godzinach. System działa 24/7, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą zajmować się swoimi finansami wtedy, kiedy to dla nich najwygodniejsze, niezależnie od dostępności urzędów czy księgowych.



Kompletne i zintegrowane funkcje - przedsiębiorca staje się księgowym

Korzystając z Księgowości dla Biznesu, przedsiębiorca staje się samodzielnym księgowym i dyrektorem finansowym swojej firmy. Platforma oferuje kompletny zestaw narzędzi niezbędnych do zarządzania finansami: od wystawiania faktur, przez monitorowanie należności i zobowiązań, aż po zaawansowane funkcje takie jak zarządzanie budżetem i płynnością finansową.

Integracja z ekosystemem Credit Agricole i Strefą Biznesu pozwala na łatwe połączenie bankowości z księgowością online, co przekłada się na realną oszczędność czasu i pieniędzy.



Wolisz współpracę z księgowym? To możliwe z księgowością online

Księgowość dla Biznesu oferuje dwa podstawowe pakiety usług: z obsługą księgowego i bez obsługi księgowego. Pakiet bez obsługi księgowego jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie zarządzać swoją księgowością. Jest to rozwiązanie idealne dla małych firm, start-upów oraz freelancerów, którzy cenią sobie niezależność i mają podstawową wiedzę z zakresu finansów. To opcja tańsza (czasem nawet darmowa), zatem pozwala zaoszczędzić.

Z kolei pakiet księgowość online z obsługą księgowego to opcja dla tych przedsiębiorców, którzy wolą skupić się na kluczowych aspektach swojego biznesu i pozostawić sprawy księgowe - rozliczanie ZUS, PIT, sporządzanie i wysyłanie JPK_V7 - profesjonalistom. Współpraca z księgowym zapewnia wsparcie w bardziej skomplikowanych aspektach finansowych, a także daje pewność, że wszystkie sprawy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Łatwiejsze zarządzanie firmą - dane finansowe zawsze pod ręką

W codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem kluczowe jest posiadanie aktualnych danych finansowych. Księgowość dla Biznesu umożliwia bieżący dostęp do informacji o stanie finansów firmy, automatyzuje rozliczenia i ułatwia kontrolę nad budżetem. Przedsiębiorca zyskuje dzięki temu większą kontrolę nad przepływami pieniężnymi i może efektywniej planować przyszłe inwestycje oraz wydatki firmowe.

100% Digital - gdy nowoczesne ekologiczne podejście ma znaczenie

Świadomość ekologiczna to jeden z fundamentów nowoczesnego biznesu. Księgowość dla Biznesu promuje ideę biura bez papieru, umożliwiając przechowywanie wszystkich dokumentów w formie cyfrowej. To nie tylko proekologiczne, ale i praktyczne rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko utraty ważnych dokumentów i upraszcza ich archiwizację. Ochrona środowiska naturalnego ma dla Ciebie znaczenie? Wybór księgowości online będzie zatem zgodny z Twoimi przekonaniami i pozytywnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo danych w księgowości online - ochrona na najwyższym poziomie

Dane firmy są w Księgowości dla Biznesu chronione zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 27001, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i poufność. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi obawiać się o ochronę swoich informacji finansowych - są one bezpieczne zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania w chmurze.