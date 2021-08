Obecnie żyjemy w czasach pandemii i żadne wyjazdy nie są łatwe, a najtrudniejsze są właśnie te związane z wyjazdami do innych krajów. Opieka w Niemczech także wymaga od nas innego podejścia niż miało to miejsce przed pandemią. Musimy nastawić się na wszystkie dodatkowe obostrzenia, mieć ze sobą maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji oraz wyjątkowo dobrze dbać o siebie każdego dnia podczas wyjazdu.

/ Materiały prasowe Opieka w Niemczech to nie tylko obostrzenia Oczywiście wyjazd w czasach pandemii wymaga od nas innego zachowania, posiadania właściwych dokumentów, kompletu testów na Covid-19 czy aktualnego szczepienia, jednak sam wyjazd niewiele różni się od wcześniejszych naszych podróży. Opieka w Niemczech nakłada na nas te same obowiązki, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i zachowania dystansu społecznego, choć mieszkając w konkretnym domu u seniora, nie odczuwamy reżimu i dyscypliny związanej z dystansem społecznym. Tylko podczas samej podróży pamiętajmy, że państwo niemieckie ma inne prawo i może od nas wymagać innych dokumentów, na które wcześniej musimy być właściwie przygotowani. Czy trudno przekroczyć granicę? Pandemia wniosła wiele trudności, także na samej granicy polsko-niemieckiej, choć tak naprawdę, kiedy jedziemy do pracy jako opiekunki osób starszych i mamy komplet niezbędnych dokumentów, przekroczenie granicy zachodniej nie jest trudne. Jeżeli jesteśmy osobą jadącą do pracy i posiadamy konkretne zezwolenie oraz aktualny test na Covid-19, przekroczenie granicy nie będzie większym problemem. W zależności od okresu, w którym wyjeżdżamy, musimy przygotować się na okres kwarantanny, jeżeli dane miasto w Niemczech właśnie takie wymagania narzuca osobom przyjeżdżającym do pracy. Nie samą pandemią człowiek żyje Oczywiście przed wyjazdem nie tylko o obostrzeniach i maseczkach musimy pamiętać, najważniejszą kwestią powinna być dla nas sama praca opiekunki w Niemczech, gdzie czeka na nas starsza osoba bądź małżeństwo osób starszych, a naszym zadaniem jest zająć się nimi najlepiej, jak potrafimy. Dlatego w zależności od tego do kogo wyjeżdżamy, warto już w kraju nastawić się pozytywnie i niejako przygotować psychicznie do wyjazdu.

Nikt nie powiedział, że praca dla opiekunek w Niemczech jest bardzo łatwa, ale jeżeli tylko pozytywnie nastawimy się do wyjazdu, nie odliczając wciąż dłużącego się czasu w obcym kraju, z pewnością będziemy ten wyjazd zaliczać do przyjemnych i udanych. Dobrze się spakuj Spakuj wszystkie potrzebne rzeczy, aby w Niemczech nie wydawać pieniędzy na zbędne zakupy. Opieka osób starszych w głównej mierze polega na sprzątaniu, gotowaniu i dotrzymywaniu seniorom towarzystwa w ich domu, ale czasem może zdarzyć się niespodziewany wyjazd do rodziny seniora czy na większe zakupy, dlatego warto mieć ze sobą również strój odświętny. Książki, krzyżówki, a może szydełko i kordonek. Zabierz ze sobą te przedmioty, które w Polsce wypełniają twój czas wolny. Opieka osób starszych to również czas wolny, dlatego kiedy usiądziesz wygodnie w swoim pokoju, dobrze abyś miała ze sobą ulubione książki czy zestaw do szydełkowania. Opiekunka osób starszych w ciągu dnia ma zazwyczaj 2-3 godziny wolne, wieczorami również spędza czas prywatnie we własnym pokoju. Jeżeli w pobliżu nie ma innych Polek, a wieczory są długie, warto zapakować w podróż wszystko to co wiąże się z twoim hobby. Przygotuj się na zmienną pogodę Często gdy wyjeżdżamy do Niemiec, w Polsce jest lato albo ciepła wiosna, a znajdując się w obcym kraju zaskakuje nas późna zima bądź wczesna jesień. Każda praca opiekunki w Niemczech to przynajmniej miesięczny pobyt w Niemczech, a zazwyczaj wyjazdy są na dwa miesiące bądź dłużej. Firma ATERIMA MED zatrudniając opiekunki, zawsze przypomina o najważniejszych częściach garderoby do zabrania, w tym również o cieplejszych bądź lżejszych ubraniach, w zależności od tego o jakiej porze roku wyjeżdżamy. Oczywiście to nie wszystkie kwestie, o jakich należy pamiętać podczas wyjazdu do Niemiec. Tutaj prezentujemy jedynie zarys najważniejszych rzeczy. Zapoznając się bliżej z ofertą pracy jako opiekunka osób starszych w firmie ATERIMA MED, zyskujemy komplet niezbędnych informacji i wskazówek. https://www.aterima-med.pl/ RMF 24