Na całym świecie internet nieustannie zmienia sposób przepływu komunikatów, udostępniania informacji czy łączenia użytkowników z innymi odbiorcami i markami. Aż 59% ludzi na świecie ma dostęp do internetu, a ta wartość z roku na rok wzrasta. Jest to więc ogromny rynek dla przedsiębiorców, a wejście do sieci może być skokowym wzrostem dla biznesu. Strona internetowa to w dzisiejszych czasach konieczny element każdej dobrze funkcjonującej firmy, nie tylko tych największych.

Czy obecność biznesu w sieci jest konieczna?

Witryna internetowa firmy pełni różne funkcje, m.in. informacyjną, komunikacyjną, marketingową, biznesową, a każda z nich przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa na nieco innej płaszczyźnie. Głównym celem strony firmowej jest zagwarantowanie finalnie korzyści w postaci - zbudowania relacji z klientem, zwiększenia rozpoznawalności marki czy wreszcie wzrostu sprzedaży. Właśnie dlatego obecność biznesu w sieci jest ważna, a to, że stanowi konieczność pokazały chociażby ostatnie miesiące.

W obliczu poważnych zawirowań ekonomicznych wywołanych wybuchem pandemii, liczne kraje na całym świecie, w tym Polska, zadecydowały o wprowadzeniu tzw. lockdownu, który wraz z reżimem sanitarnym oraz ograniczeniem mobilności społeczeństwa stanowiły czynniki spowalniające rozwój biznesu, a niekiedy wręcz uniemożliwiające w ogóle jego funkcjonowanie.

Już w kwietniu 2020 brytyjski BBC podał informację, że gigant odzieżowy - marka Primark - odnotowała spadek z 650 mln funtów obrotu miesięcznie do zera. Można było tego uniknąć dzięki dywersyfikacji biznesu między offline i online. Jednak Primark nie miał sklepu internetowego ani oferty dostaw zakupów do domu, a tym samym żadnego pola do manewru. Z drugiej strony to właśnie zabezpieczenie obecności w sieci i sprawna transformacja cyfrowa stoją za sukcesem wielu innych marek, które pomimo lockdownu odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży. Ponadto, sytuacja pandemii wpłynęła na zmianę zachowań konsumentów. Bauer Media Group UK we wrześniu zaprezentował wyniki analizy nowych nawyków konsumentów wywołanych lockdownem, z których wynika, że 33% respondentów uznało za bardziej komfortowe zakupy online.

“To właśnie potrzeby i oczekiwania konsumentów powinny determinować działania przedsiębiorców" - podkreśla Paweł Rybak, Ekspert marketingu online i CEO Sunrise System , lidera rynku pozycjonowania w Polsce - “Obecność firmy w internecie zapewnia użytkownikom komfort i wygodę, dlatego przedsiębiorcy, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni jak najszybciej rozważyć przeniesienie biznesu do sieci. Dla dużych firm jest to kierunek w większości oczywisty, tą drogą powinny pójść także firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Krajobraz cyfrowy stał się obecnie bardziej konkurencyjny, a algorytmy wyszukiwania pomimo zawirowań ekonomicznych stale ewoluują. Dlatego sama obecność firmy w internecie już nie wystarczy, konieczna jest nieustanna praca nad widocznością strony w sieci. Bazując na osobistym doświadczeniu sądzę, że w obliczu takich wyzwań wsparcie zaufanego doradcy, który pomoże w inwestowaniu w odpowiednie rozwiązania cyfrowe ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności."

Ile kosztuje przeniesienie biznesu do sieci?

Kwota, którą przedsiębiorca powinien zainwestować, aby zapewnić swojej firmie dobre efekty z przeniesienia biznesu do sieci jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim należy zdefiniować swoje oczekiwania i wskazać cel jaki chcemy osiągnąć. Od tego zależeć będzie zaproponowane rozwiązanie, a tym samym skala prac oraz czas potrzebny na ich wdrożenie.

Jeżeli firma nie ma strony internetowej lub witryna nie odpowiada aktualnym trendom, za stworzenie prostej witryny internetowej przy solidnym wsparciu ekspertów przedsiębiorca zapłaci około 200-250 zł. Sama strona to jednak w dzisiejszych realiach za mało, aby osiągnąć wymierne rezultaty, warto zainwestować w przynajmniej podstawową optymalizację strony, w celu dostosowania jej do oczekiwań użytkowników i wyszukiwarki internetowej. Tutaj prace mogą zostać wycenione na kwotę miesięczną już od ok. 300 złotych. Chcąc zyskać maksymalny komfort, warto skorzystać z usług firmy, która świadczy usługi kompleksowo i może zaproponować dobrany do naszych potrzeb pakiet stworzenia strony i jej późniejszej promocji. Cena takiego rozwiązania jest jeszcze bardziej atrakcyjna przy jednocześnie większej wygodzie współpracy.

Przy najniższym poziomie inwestycji zakres prac obejmuje z reguły podstawowe działania w ograniczonej skali. Nie oznacza to braku skuteczności, jednak może wiązać się z dłuższym okresem oczekiwania na pierwsze rezultaty. Jeżeli zależy nam na szybkich efektach warto rozważyć kampanię Google Ads czy Facebook Ads. Są to systemy reklamowe, które umożliwiają wyświetlanie reklam między innymi na pierwszych stronach wyszukiwarki Google, w poczcie Gmail, w mediach społecznościowych, na stronach będących w sieci partnerskiej Google czy Facebook. Budżet na tę formę reklamy jest każdorazowo indywidualnie dopasowany do celów kampanii czy docelowej grupy odbiorców. Jednak już od kwoty 500-1000 zł miesięcznie można planować dodatkową promocję witryny.

Przeniesienie biznesu do sieci - to nie koszt a inwestycja w przyszłe zyski

“W pracy nad przeniesieniem biznesu do sieci i budowaniem widoczności oferty, jednym z podstawowych kroków jest optymalizacja strony internetowej, czyli dopasowanie jej, aby jak najlepiej odpowiadała zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarce Google. Nie można jednak skupiać się na działaniach akcyjnych" - wyjaśnia Paweł Rybak - “bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu mogę z całą stanowczością stwierdzić, że jedynie długofalowe działania mają sens i przynoszą oczekiwane rezultaty."

Oferta dostępna w sieci jest tak duża, że wygrają te strony internetowe, które nie tylko przyciągną, ale także zatrzymają użytkowników. Powodzeniem będą się więc cieszyć wszystkie działania na rzecz firmy w sieci, które stymulują zaangażowanie odbiorców. Warto zacząć od elementów podstawowych, wpływających na komfort użytkowania strony, a więc intuicyjnego rozkładu treści, aspektów wizualnych, łatwej obsługi, bezawaryjności, itp.

Poprawność działania strony oraz pozytywne pierwsze wrażania z użytkowania witryny mają bardzo duże znaczenie. W tym celu agencje budujące strony internetowe włączają do prac nad projektem UI/UX Designerów, czyli specjalistów, którzy dbają, aby korzystanie z zaprojektowanej strony było dla odbiorców łatwe i przyjemne. Coraz większe znaczenie mają także media społecznościowe, które stanowią bardzo dobry kanał do budowania komunikacji z klientami oraz tworzenia zaangażowanej społeczności odbiorców.

Czy przeniesienie biznesu do sieci równa się rozbudowaniu zespołu?

Krok w stronę transformacji cyfrowej firmy może wywoływać obawy o konieczność zatrudnienia dodatkowych specjalistów. Nie wszyscy mali i średni przedsiębiorcy mogą sobie na to pozwolić. Na szczęście nie jest to konieczne.

Na rynku coraz częściej można spotkać oferty na rozwiązania kompleksowe, dostarczające pełną obsługę, od zbudowania strony, przez wdrażanie zmian, promocję czy serwisowanie witryny. Nie zawsze i nie wszystkie czynności można realizować bez udziału klienta, jednak przeważający zakres działań stoi właśnie po stronie agencji. Oznacza to, że nie ma konieczności zatrudniania dodatkowych osób w firmie. Oczywiście wraz ze wzrostem popularności marki w sieci oraz zwiększeniem liczby zapytań może pojawić się konieczność zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie, jest to przejawem rozwoju firmy i powinno stanowić powód do zadowolenia.

Wydaje się, że przeniesienie biznesu do sieci przestało być jedną z możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa. W konfrontacji z zawirowaniami ostatnich miesięcy transformacja cyfrowa staje się koniecznością, czego nie należy jednak łączyć z przykrym obowiązkiem, a raczej realną szansą na rozwój. Obecność firmy w sieci pozwala dotrzeć z ofertą do bardzo szerokiego grona użytkowników przy relatywnie niskich kosztach. Obecność firmy w internecie stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania współczesnych odbiorców. Można ułatwić sobie ten proces korzystając ze wsparcia doświadczonych ekspertów .





