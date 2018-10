Analizujemy sytuację nie z dnia na dzień a z godziny na godzinę. Najważniejsze jest zabezpieczenie interesu polskich podwykonawców. Tak o kłopotach włoskiego giganta budowlanego mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Firma Astaldi w Italii szuka ochrony przed wierzycielami, a w Polsce zerwała dwa kontrakty kolejowe: na trasach Warszawa-Lublin i Poznań-Wrocław. Astaldi buduje też tunel na zakopiance i Południową Obwodnice Warszawy. 40 podwykonawców zostało już na lodzie.

Dzień otwarty na placu budowy stacji Targówek II linii metra w Warszawie w czerwcu tego roku. / Paweł Supernak / PAP

PKP PLK zapewnia, że zapłaci podwykonawcom, mimo jednostronnego zerwania umowy przez Astaldi. Z tym jednak może być kłopot: po pierwsze nie wszyscy podwykonawcy byli zgłoszeni przez Astaldi, po drugie włoska firma musi wystawić fakturę - potwierdzenie wykonania prac przez podwykonawcę. A zaległości od czerwca to już 37 milionów złotych.

Sytuacja, którą obserwujemy, jest krytyczna. Drobne firmy, w związku z tym, że nie mają uregulowanych płatności przez kilka miesięcy, są na krawędzi upadku - mówi wiceprezes Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch. I zapewnia, że podwykonawcy odzyskają pieniądze jeszcze przed procesem i uruchomieniem gwarancji bankowych.

Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę dróg oraz warszawskiego metra (jest samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku o stacje Szwedzka, Targówek i Trocka). Włosi już rozpoczęli budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów oraz najdłuższego tunelu w Polsce, który ma powstać w Naprawie na zakopiance.

Według zapewnień Astaldi, te inwestycje nie są zagrożone. Tu Włosi nie wypowiedzieli umów. Generalna Dyrekcja Dróg oraz stołeczny ratusz dostały zapewnienie, że prace są i mają być prowadzone.

Zapewniają nas, że zrobią wszystko, żeby te kontrakty drogowe w Polsce utrzymać - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zapowiada, że jeśli zaczną się kłopoty na odcinkach drogowych - zostaną uruchomione gwarancje bankowe - mimo ochrony włoskiego sądu przed wierzycielami.

To nie może być tak, że nie używamy gwarancji finansowych i doprowadzimy do tego, że upadną nasze firmy, które są podwykonawcami tylko dlatego, że według prawa włoskiego można zabezpieczyć na gwarancjach interesy firmy Astaldi. Działamy w Polsce, w odniesieniu do polskiego prawa i zgodnie z polskim prawem, naszymi procedurami będziemy działać - zapowiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Włoska firma Astaldi w piątek wieczorem przesłała informację do PKP PLK, że porzuca kontrakty kolejowe w Polsce. Chodzi o inwestycje na liniach Dęblin - Lublin i Rawicz - Leszno. Jak mówił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, włoska firma nie może jednostronnie wygasić umowy. Umowa to nie jest świeczka, żeby ją wygasić - zauważył.

Przedstawiciel firmy Astaldi Francesco Paolo Scaglione informował, że "nie jest prowadzona żadna procedura upadłościowa firmy i nie ma przesłanek, żeby mogło się to wydarzyć w przyszłości".

Jak wyjaśnił, "firma miała problemy pod koniec zeszłego roku ze względu na zaległe od Wenezueli 400 mln euro". Dodał, że od początku tego roku w Astaldi wdrożono plan wzmocnienia firmy, który przewidywał m.in. sprzedaż koncesji na inne budowy oraz zwiększenie kapitału zakładowego, sfinansowanego po części przez rodzinę Astaldi, a także przez nowego udziałowca - japońską firmę IHI Corporation. Zaznaczył również, że firma ma wsparcie banków. Banki są zainteresowane restrukturyzacją i utrzymaniem Astaldi, ponieważ są głównymi wierzycielami - podkreślił Scaglione.





(j.)