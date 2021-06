Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie "Dobry start", czyli wyprawkę szkolną przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Wnioski należy składać do 30 listopada – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

We wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu "Dobry start" na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Resort rodziny zaznacza, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie online, zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.



Program "Dobry start" to wypłata 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.