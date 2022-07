Zdecydowana większość osób posiadających kredyty hipoteczne w tym roku zapłaci jeszcze tylko jedną ratę kredytu. Tak szacuje Narodowy Bank Polski, banki prywatne i analitycy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

O godz. 11:30 prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o wakacjach kredytowych. Każdy posiadacz kredytu hipotecznego będzie mógł dzięki temu nie zapłacić w tym roku aż czterech z pozostałych do spłaty pięciu rat.

Ekonomiści i analitycy zgodnie radzą, by skorzystać z wakacji kredytowych. Zwłaszcza, że jeżeli ktoś ma teraz trudną sytuację finansową. Niezapłacone w tym roku raty kredytu hipotecznego po prostu zostaną przesunięte na koniec naszego kredytu. Bez dodatkowych odsetek.

Wakacjami kredytowymi mogą także zainteresować się osoby w dobrej kondycji finansowej. To de facto nieoprocentowany kredyt. Jak podpowiada dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, można te pieniądze na przykład włożyć na dowolną lokatę i cieszyć się zyskiem. Można spłacić inne zaległości finansowe.

Można wreszcie - i to chyba najlepszy pomysł - odłożyć te pieniądze na konto oszczędnościowe na czas zimy, bo na koniec roku ma nastąpić apogeum kryzysu inflacyjnego, połączone z recesją. Warto wtedy mieć jakieś zaskórniaki.

"Każdy kto ma kredyt hipoteczny, powinien skorzystać z wakacji kredytowych, jeżeli ma IQ powyżej tostera"

Już w czerwcu dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężne w rozmowie z RMF FM radził, by wziąć wakacje kredytowe.

Każdy kto ma kredyt hipoteczny, powinien skorzystać z wakacji kredytowych, jeżeli ma IQ powyżej tostera. Przecież wakacje kredytowe to jest dodatkowy kredyt za darmo. Nawet jak ktoś ma pieniądze na obsługę kredytu, powinien z tego skorzystać i te pieniądze zamiast na kredyt wpłacać na konto oszczędnościowe w tym samym banku np. na 5 proc. - powiedział ekonomista.

Grabowski: Wakacje kredytowe? To darmowy kredyt. Każdy, kto ma IQ powyżej tostera, powinien z tego skorzystać RMF FM

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Zgodnie z zapisami ustawy jej przepisy wejdą w życie po 14 dniach od momentu złożenia podpisu prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Aby zawiesić spłatę rat, trzeba złożyć wniosek przed terminem płatności. To oznacza, że osobom, którym termin zapadalności kredytu wypada 1 sierpnia, zostaną jedynie dwa dni na złożenie wniosku o wakacje kredytowe - czwartek 28 lipca oraz piątek 29 lipca. Jeśli nie zdążymy tego zrobić przed datą spłaty kredytu, to przepadnie nam jeden miesiąc wakacji kredytowych. To wynika z harmonogramu zawartego w ustawie:

"Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale"

O ile w przypadku ostatniego kwartału tego roku oraz w przypadku roku 2023 będzie można wybrać, w których miesiącach chcemy zawiesić spłatę rat, o tyle aktualnie, w bieżącym kwartale - tego wyboru nie mamy. Może to być sierpień i/lub wrzesień. A więc jeśli nie wyrobimy się ze złożeniem wniosku na czas, to sierpniowe odroczenie spłaty raty nam przepadnie.

Zawieszenie raty - automatyczne

Zawieszenie spłaty rat odbywa się na wniosek kredytobiorcy. Może to być wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, również za pomocą bankowości elektronicznej. Zapewne to rozwiązanie banki będą preferować i dodadzą odpowiednie opcje na naszym koncie bankowym w internecie lub w aplikacji mobilnej.

We wniosku trzeba oznaczyć zarówno kredytobiorcę, bank, jak i numer umowy kredytowej.

We wniosku musi się także znaleźć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które mówi o tym, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Rata zostaje zawieszona w momencie wpływu wniosku, automatycznie, choć bank będzie miał 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Mogą z nich skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt w złotówkach, który jest przeznaczony na zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych. I to jest kluczowy zapis - zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe nie przysługują, jeśli kredyt został przeznaczony na zakup mieszkania do celów inwestycyjnych, np. wynajmu. Raty kredytu możemy odroczyć tylko dla jednego zobowiązania.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów "osoba, która ma kilka mieszkań, może skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli kredyt wzięła na mieszkanie, w którym mieszka. Jeśli jednak taka osoba spłaca kredyt na mieszkanie, które wynajmuje, to nie może skorzystać z wakacji kredytowych".

Jest jeszcze jeden warunek - wakacje kredytowe przysługują osobom, które wzięły kredyt przed 1 lipca 2022 roku.