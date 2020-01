Stany Zjednoczone chcą uzgodnić umowę handlową z Wielką Brytanią do końca 2020 roku - zapewnił w sobotę podczas wizyty w Londynie amerykański minister skarbu Steven Mnuchin.

Mnuchin zatrzymał się w Londynie, wracając ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos / ALESSANDRO DELLA VALLE / PAP/EPA

Mnuchin zatrzymał się w Londynie, wracając ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W stolicy Wielkiej Brytanii spotkał się z brytyjskim ministrem finansów Sajidem Javidem, a następnie wygłosił przemówienie w think tanku Chatham House.

Wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co nastąpi w najbliższy piątek, rozpocznie się dla niej 11-miesięczny okres przejściowy, w którym chce ona zawrzeć umowę handlową z UE. Zarazem od tego momentu będzie ona miała swobodę negocjowania umów handlowych z innymi państwami, a ta ze Stanami Zjednoczonymi wskazywana jest jako priorytetowa.



Uznaliśmy, że naszym celem - waszym celem - jest dążenie do tego, aby obie te umowy handlowe zostały zawarte w tym roku. Myślę, że wiele z tych kwestii można załatwić jednocześnie i czekamy na kontynuację wspaniałych stosunków handlowych. Uważam, że wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią będzie znacznie większa. Jesteśmy gotowi przeznaczyć na ten cel znaczne środki - zadeklarował Mnuchin po spotkaniu z Javidem.



Wielka Brytania i USA mają bardzo podobne gospodarki z dużym naciskiem na usługi i myślę, że będzie to bardzo ważna relacja - dodał.



Podczas spotkania w Chatham House powiedział, że "całkiem optymistycznie" podchodzi do kwestii zawarcia umowy handlowej do końca bieżącego roku. Zwrócił też uwagę na znaczenie dobrych relacji miedzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

Spór o podatki dla amerykańskich gigantów

Zarazem podkreślił sprzeciw USA wobec opodatkowywania amerykańskich firm internetowych, takich jak Google, Facebook czy Amazon. Javid zapowiedział, że chce nałożyć na nie 2-procentowy podatek od dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii, choć ma to być rozwiązanie tymczasowe - dopóki nie zostanie wynegocjowane międzynarodowe porozumienie w tej sprawie.



Mnuchin, który wcześniej w tym tygodniu groził, że USA mogą w odpowiedzi nałożyć karne cła na brytyjskich producentów samochodów, zapowiadany przez Javida podatek uznał w wystąpieniu w Chatham House za "dyskryminujący" i "niewłaściwy".



Stany Zjednoczone są bardzo mocno przekonane, że każdy podatek opracowany specjalnie dla firm działających w branży cyfrowej jest podatkiem dyskryminującym i nie jest odpowiedni oraz narusza nasze umowy podatkowe i inne kwestie - oświadczył Mnuchin.



Odniósł się też do innego potencjalnego punktu spornego między Waszyngtonem a Londynem, jakim jest ewentualny udział chińskiego koncernu Huawei w budowie sieci 5G w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd ma niedługo podjąć decyzję w tej sprawie.



Chcemy mieć pewność, że nasza infrastruktura jest chroniona - powiedział Mnuchin. A patrząc szerzej, ponieważ coraz więcej rzeczy jest podłączonych do internetu i do sieci telekomunikacyjnych, myślę, że kwestie bezpieczeństwa narodowego wykraczają poza tradycyjne aspekty - mówił.



USA przestrzegają, że używanie sprzętu firmy Huawei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na możliwość przekazywania przez nią danych chińskim władzom.