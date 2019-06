Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to jeden z polskich urzędów o najszerszych uprawnieniach - przetwarza potężne zasoby danych osobowych, by skutecznie wyszukiwać nieubezpieczonych i wypłacać poszkodowanym przez nich świadczenia. Baza danych Funduszu zawiera dane z ponad 368 miliona polis komunikacyjnych. Sprawdź, ile wypłaca Fundusz Gwarancyjny, jak działa, kiedy następuje przedawnienie kary za brak OC i za co jeszcze odpowiada ta instytucja.

/ Materiały prasowe

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - co to jest?

Najważniejszym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest wypłacanie ubezpieczenia poszkodowanym w wypadkach z udziałem osób, które nie miały wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), bądź nie można ich zidentyfikować. Obowiązek wykupienia OC spoczywa na posiadaczach pojazdów mechanicznych i rolnikach posiadających gospodarstwo rolne. UFG wypłaca również ubezpieczenie w innych przypadkach, kiedy nie jest to możliwe w normalnym trybie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Takim przypadkiem będzie upadłość towarzystwa lub jego przymusowa likwidacja.



Pod UFG podlega Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, którego zadaniem jest zabezpieczenie bytu Polaków przebywających za granicą w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Pieniądze wypłacane są turystom na mocy decyzji właściwego marszałka województwa lub podmiotu zabezpieczającego działalność danego przedsiębiorstwa, czyli banku lub ubezpieczyciela. Jego działalność finansowana jest ze składek przedsiębiorstw turystycznych i jest regulowany na mocy jednej dodatkowej ustawy w stosunku do UFG - ustawy o usługach turystycznych.

Jednym z zadań Funduszu jest bycie ośrodkiem informacji zajmującym się zbieraniem i udostępnianiem danych o ubezpieczeniach. Ma to ułatwić poszkodowanym dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń. Rejestrowane są dane o umowach OC i AC, zdarzeniach drogowych i wypłacanych odszkodowaniach. Kolejnym istotnym zadaniem Funduszu jest ściganie i karanie osób uchylających się od obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia OC z Funduszu wypłacane są w 100 proc., a ubezpieczenia na życie w 50 proc., ale tylko do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 30 tys. euro w złotówkach. Działalność instytucji jest finansowana ze składek wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych zajmujących się ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej.

Przepisy prawne na podstawie których działa UFG to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 roku, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i oczywiście Kodeks Cywilny.

Za co zapłaci UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie w następujących przypadkach:



Szkoda powstała z winy posiadacza nieubezpieczonego pojazdu mechanicznego.

Nieznany jest sprawca szkody.

Szkodę spowodował nieubezpieczony rolnik.

Ubezpieczenie ma być wypłacone z tytułu polisy zawartej z upadłym już towarzystwem ubezpieczeniowym.

A także, w ramach działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego otrzymamy odszkodowanie z tytułu:

zwrotu kosztów za niezrealizowaną wycieczkę w przypadku upadłości biura turystycznego,

pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej bądź powrotu do kraju,

zwrotu części kosztów imprezy turystycznej, jeśli została ona częściowo zrealizowana.

Nie zostanie za to wypłacone odszkodowanie jeśli:

roszczenie zostało już zaspokojone w inny sposób,

szkody spowodowane zostały przez pojazd zarejestrowany za granicą na obywatelu innego państwa niż Polski,

szkody spowodowane zostały przez pojazd niezarejestrowany i niewprowadzony do ruchu,

szkody zostały wyrządzone kierującemu pojazdem przez niego samego,

szkody zostały wyrządzone pracownikom nieubezpieczonego rolnika lub członkom jego gospodarstwa domowego.

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC w UFG?

Sprawdzenie ubezpieczenia OC na pewno przyda się, jeśli nie jesteśmy pewni, czy osoba z którą doszło do zdarzenia komunikacyjnego posiada takie ubezpieczenie. Dzięki temu będzie wiadomo, jakie dalsze czynności podjąć: zwrócić się do ubezpieczyciela czy też od razu do UFG.

Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.ufg.pl i kliknąć zakładakę baza OC i AC, a dalej → Sprawdź OC → Sprawdzenie OC sprawcy wypadku. Albo po prostu wpisać w wyszukiwarce hasło ‘sprawdzenie ubezpieczenia OC’ i kliknąć pierwszy niereklamowy wynik wyszukiwania. W formularzu sprawdzania OC należy podać numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN i podać dzień zdarzenia. Po kilku sekundach powinny pojawić się żądane informacje. Do UFG można w tej sprawie również zwrócić się listownie, faksem bądź w inny sposób, zajmie to jednak znacznie więcej czasu. Dane osobowe posiadacza pojazdu nie są w takim trybie ujawniane. W taki sam sposób można sprawdzić, czy jest się samemu ubezpieczonym przez polisę OC.

Na stronie UFG można również sprawdzić historię swoich szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Są to dane takie jak data zdarzenia, identyfikator szkody, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, typ ubezpieczenia. Aby uzyskać takie informacje należy zarejestrować się w portalu UFG, albo wystąpić do Funduszu z pisemną prośbą.

Fundusz posiada swoją aplikację mobilną, co znacznie ułatwia sprawdzenie ubezpieczenia w warunkach terenowych.

Kara za brak OC. Czy da się jej uniknąć?

Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy nakłada drakońskie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Ich wysokość regulowana jest przez szereg ustaw, nie zależą więc od woli Funduszu.

Kara za nieubezpieczony samochód osobowy wynosi w 2019 roku 4500 zł, samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik 6750 zł, a za pozostałe pojazdy 750 zł. Ulega ona gradacji ze względu na okres bez ubezpieczenia. Za 3 dni bez OC zapłacimy 20 proc. kary, 4 do 14 dni 50 proc. kary, a powyżej 14 dni jej całość. Kara za brak OC dla rolników niezależnie od czasu to zaledwie 250 zł. W przypadku niewykonania dobrowolnej opłaty karnej na rzecz Funduszu sprawa zostanie skierowana do urzędu skarbowego, który będzie dochodził roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego.

Kary można uniknąć w kilku przypadkach:

Fundusz nie odnotował, że pojazd jest nieubezpieczony.

Wykazanie, że cały czas posiadaliśmy ubezpieczenie.

Udokumentowanie, że z jakiegoś powodu obowiązek ubezpieczenia nas nie dotyczy.

Samodzielne wniesienie opłaty przed nałożeniem kary przez fundusz.

Przedstawienie dowodu zbycia pojazdu (umowy sprzedaży), jeśli w dniu zdarzenia nie byliśmy jego właścicielami.

Przedawnienie. W przypadku zwykłego braku ubezpieczenia okres przedawnienia wynosi 3 lata od daty ostatniego dnia roku, w którym nie posiadaliśmy ubezpieczenia, a jeśli spowodowaliśmy wypadek nieubezpieczonym pojazdem, to okres ten wynosi do 10 lat.





Wniosek o umorzenie kary do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego bez któregoś z tych powodów na nic się nie zda. Urząd jest związany zapisami ustawy i nie umorzy opłaty. Wszystko co można od niego uzyskać to rozłożenie spłaty kary na raty. Fundusz to stosunkowo potężna instytucja i lepiej jest nie ryzykować możliwości nałożenia przez niego wysokiej kary za brak OC, tylko sprawdzić jak uzyskać jak najtańsze ubezpieczenie przez porównywarkę ubezpieczeń, taką jak <a href=https://ocenapolis.pl/>https://ocenapolis.pl/</a> .

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - adres i kontakt

Adres:

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

NIP: 526-10-51-849

Kontakt:

Godziny pracy: 8:00 - 17:00

Telefon: +48 22 53 96 100