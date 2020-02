15 lutego rozpoczyna się okres rozliczeń e-PIT. Wśród tegorocznych zmian są możliwości złożenia elektronicznego PIT-28 lub PIT-36, obok znanych już z ubiegłego roku formularzy PIT-37 i PIT-38. By rozliczyć się z fiskusem, wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl.

Na stronie podatki.gov.pl znajdziemy wstępnie wypełniony formularz z podatkowy. Są dwa sposoby, żeby zalogować się na stronie. Można to zrobić przez profil zaufany lub przez podanie danych podatkowych. Jeśli nie pamiętamy swoich ubiegłorocznych kwot przychodów - bez obaw! System podpowie gdzie ich szukać na formularzu z ubiegłego roku i na informacji od pracodawcy, którą otrzymaliśmy w tym roku. Do zalogowania się bez profilu zaufanego potrzebujemy PIT z ubiegłego roku i jedną z informacji z formularza przekazanego przez pracodawcę w tym tego roku - wyjaśnia Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów.

Dla wszystkich, którym rozliczenia sprawia problem, uruchomiona została infolinia Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numer 801 055 055 otrzymamy poradę, jak najszybciej złożyć PIT-a i rozliczyć się przez internet.





Resort finansów cały czas pracuje nad rozwojem usługi Twój e-PIT, bardzo dobrze przyjętej przez Polaków rok temu. Dlatego zgodnie z zasadą upraszczania systemu podatkowego i samych rozliczeń podatkowych, w 2020 r., przy rozliczeniu rocznego podatku za 2019 r., na podatników czeka wiele pozytywnych zmian w usłudze - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.



Dodał, że chodzi m.in. o możliwość złożenia elektronicznego PIT-28 lub PIT-36, obok znanych już z ubiegłego roku formularzy PIT-37 i PIT-38.

Nowe ułatwienia dla podatników

Resort finansów poinformował, że w 2019 r. podatnicy złożyli rekordowe 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r., a dzięki nowej usłudze Twój e-PIT blisko 7 mln e-PIT-ów wpłynęło od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. "Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi w pierwszym roku działania skorzystało aż 8,8 miliona osób" - podało ministerstwo. Dodano, że akcja składania PIT za 2019 r. rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2020 r.



Resort ogłosił, że oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT podatnicy - jak co roku - mogą skorzystać również z systemu e-Deklaracje i papierowych formularzy PIT, które są dostępne w każdym urzędzie skarbowym. "Usługa Twój e-PIT będzie dostępna wyłącznie na podatki.gov.pl. W tym roku w usłudze pojawią się nowe ułatwienia dla podatników - podano.



"Zeznania PIT-28 będą dostępne dla osób, które rozliczają np. przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zeznania PIT-36 będą udostępnione dla osób, które m.in. rozliczają przychody z najmu, z emerytur i rent z zagranicy - poinformowało MF. Dodano, że PIT-36 i PIT-28 nie będą zawierać informacji dot. działalności gospodarczej.



Ministerstwo podaje, że podatnicy znajdą już w PIT-28 i PIT-36 dane z ubiegłorocznego zeznania i te, które urząd skarbowy posiada na temat ich dochodów, np. wpłacane zaliczki na podatek zryczałtowany za najem. Należy jednak pamiętać, aby zawsze sprawdzić i uzupełnić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).



"PIT-28 za 2019 r. można składać w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego do 2 marca 2020 r. Ponieważ PIT-28 wypełnia się tylko indywidualnie, to również składając go za pośrednictwem usługi nie można skorzystać z preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko" - czytamy w komunikacie.



"Rozliczenie roczne na formularzach PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2020 r." - poinformował MF.



Ulgi będą automatycznie uwzględniane

Resort podał, że inną nowością w usłudze Twój e-PIT w tym roku będzie automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia, jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem i dla dzieci urodzonych w 2019 r.



MF poinformował, że podobnie będzie z wprowadzoną w 2019 r. tzw. ulgą dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (w 25. wersji formularza). "Jeśli podatnik nie złożył pracodawcy oświadczenia o objęciu jego przychodów ulgą w 2019 r. i pracodawca pobrał zaliczki na podatek - wówczas otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot przysługuje podatnikowi" - podano w komunikacie. Jeśli dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT-a. Jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT - dodano.



"Jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, podatnik posiadał także inne dochody podlegające opodatkowaniu (i np. przekroczył próg, objęty ulgą), to wówczas zostanie mu udostępnione zeznanie PIT w usłudze" - napisano w komunikacie.



Resort podał, że na ułatwienia mogą też liczyć podatnicy, którzy w złożonych e-PIT będą mieć nadpłatę podatku, czyli wskazaną kwotę do zwrotu. W usłudze Twój e-PIT, która startuje 15 lutego, już od końca lutego będzie czekać na nich informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.



"Z kolei ci, którzy w swoim e-PIT będą mieć kwotę do zapłaty, będą mogli zapłacić podatek na obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). To jeden, stały, indywidualny rachunek podatnika, który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Taki mikrorachunek będzie automatycznie wskazany osobom, które będą płacić online w usłudze Twój e-PIT" - dodano.



MF poinformował, że w tegorocznej usłudze nastąpią zmiany na etapie uwierzytelnienia się do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. "W przypadku kwoty 0 (zero) podatnik będzie podawać imię ojca małżonka" - dodano.