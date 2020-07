Pożyczki długoterminowe proponowane przez sektor pożyczkowy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nic dziwnego, mają o wiele więcej zalet niż popularne wcześniej chwilówki. Pożyczki na raty konkurują również skutecznie z bankowymi kredytami gotówkowymi.

/ Adobe Stock

Z raportu przygotowanego przez firmę hapipożyczki[1] wynika, że już niemal 10% Polaków spłaca co miesiąc ratę pozabankowej pożyczki długoterminowej. To duży wzrost, jeśli weźmie się pod uwagę, że jeszcze niedawno w sektorze pożyczkowym dominowały chwilówki. Dziś rośnie zainteresowanie pożyczkami ratalnymi. Od razu jednak trzeba podkreślić, że takie zobowiązania są skierowane do nieco innych klientów niż chwilówki.

- Pożyczki na raty to zobowiązania długoterminowe i dlatego są bardziej elastyczne niż krótkoterminowe chwilówki. Można pożyczyć wysoką kwotę, nawet kilkanaście tysięcy złotych, a potem spłacać ją w dogodnych ratach. W przypadku chwilówek to niemożliwe - podkreśla ekspert firmy hapipożyczki . - Pod wieloma względami pożyczka ratalna jest podobna do bankowego kredytu gotówkowego. Należy jednak zauważyć, że firmy pożyczkowe, chociaż weryfikują klientów, to jednak mają wobec nich mniejsze wymagania niż banki - zauważa ekspert.

Na jaki cel Polacy zaciągają pożyczki? Najwięcej osób, bo 46,9%, pożycza pieniądze na zakup samochodu, 44,9% finansuje w ten sposób remont domu lub mieszkania, a 29,9% zaciąga pożyczki na leczenie.

/ Materiały prasowe

Bez względu na cel, w jakim zaciąga się pożyczkę ratalną, należy podejść do tego w sposób odpowiedzialny. Pośpiech nie jest wskazany. Lepiej odłożyć decyzję o jeden dzień, niż zaciągnąć pożyczkę pochopnie. Warto skoncentrować się na kilku istotnych kwestiach.

Wybierz starannie ofertę

Aby korzystnie pożyczyć pieniądze, nie można chodzić na skróty i wybierać pierwszą ofertę, jaką zobaczymy. W ten sposób nie tylko nie postępujemy rozsądnie, ale i narażamy się na duże koszty. Zanim zatem zdecydujemy się na konkretną pożyczkę, należy zapoznać się z jak największą liczbą ofert. Dopiero gdy poznamy warunki różnych zobowiązań, będziemy mogli świadomie podjąć decyzję o wyborze pożyczkodawcy.

W praktyce jednak samodzielna analiza wielu ofert (na rynku działa ponad 400 firm pożyczkowych) byłaby bardzo czasochłonna i trudna. Aby uniknąć takich niedogodności, warto skorzystać z porównywarki pożyczek. Takie narzędzie można bez problemu znaleźć w Internecie. Wystarczy wprowadzić informację, jaka pożyczka nas interesuje (kwota, okres spłaty), a porównywarka szybko wyświetli dla nas listę najkorzystniejszych ofert. W ten sposób znacznie zawęzimy pole poszukiwań. Można również zapoznać się z aktualnymi rankingami pożyczek na raty. Najlepiej jednak brać pod uwagę te, które są publikowane w renomowanych branżowych portalach.

Analizuj koszty i warunki pożyczki

Gdy wytypujemy już ofertę, która wydaje nam się atrakcyjna, warto jeszcze bliżej jej się przyjrzeć. Trzeba zwrócić uwagę na koszty i warunki pożyczki. Po wprowadzeniu kwoty zobowiązania i okresu jego spłaty kalkulator na stronie internetowej pożyczkodawcy powinien wyświetlić dokładne informacje o tym, ile będzie nas kosztowało pożyczenie pieniędzy. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na RRSO, które sumuje wszystkie koszty i pokazuje je procentowo w skali roku. Najkorzystniejsza pożyczka na raty z niskim RRSO będzie miała je zbliżone do RRSO kredytów gotówkowych proponowanych przez banki.

Ponadto trzeba jeszcze poznać dokładnie warunki, które musimy spełnić, żeby zaciągnąć pożyczkę ratalną u danego pożyczkodawcy. Najczęściej dotyczą one wieku klienta, konieczności posiadania telefonu komórkowego, konta w banku, adresu e-mail itp. Oczywiście trzeba również uzyskiwać regularne dochody i nie figurować w rejestrach dłużników.

Dobierz wysokość raty

Należy pamiętać, że w przypadku pożyczki długoterminowej, jaką jest pożyczka ratalna, bierzemy na siebie obciążenie w długiej perspektywie czasowej. Taką pożyczkę można spłacić w kilka miesięcy, ale można ją też rozłożyć na kilka lat. Dlatego trzeba podejść wyjątkowo rozważnie do dobrania wysokości miesięcznej raty. Dzięki wydłużeniu okresu spłaty można jej poziom zredukować do takiego, który nie będzie dużym obciążeniem dla naszego domowego budżetu.

Zweryfikuj pożyczkodawcę

Rozsądne pożyczanie pieniędzy wymaga również, żeby zweryfikować wiarygodność pożyczkodawcy. Na szczęście z tym jest coraz lepiej, co pokazuje badanie zrealizowane na zlecenie Federacji Konsumentów [2] . Okazuje się, że 55% Polaków sprawdza w Internecie opinie na temat firmy pożyczkowej, 40% sprawdza listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, a 38% zapytuje o opinię znajomych i weryfikuje obecność pożyczkodawcy w KRS. To bardzo dobre metody sprawdzania wiarygodności firmy pożyczkowej.

Przeczytaj umowę

Na koniec kwestia nie mniej ważna niż wcześniej wymienione. Koniecznie trzeba przeczytać umowę przed jej zaakceptowaniem. Wydaje się to oczywiste, ale okazuje się, że tylko niecałe 56% Polaków [3] czyta wnikliwie umowę, ponad 28% tylko zerka na nią pobieżnie, a 3,5% w ogóle nie interesuje się tym, co podpisuje.

/ Materiały prasowe

Należy pamiętać, że podpisując umowę, bierzemy na siebie prawną odpowiedzialność za jej wypełnienie.

Pożyczka długoterminowa najczęściej pozwala sfinansować kosztowne wydatki. Warto jednak poświęcić trochę czasu na przygotowanie się do takiego zobowiązania i przejść wszystkie wymienione w tym artykule etapy. Wtedy będziemy mieli pewność, że pożyczka nie będzie się dla nas źródłem problemów, a stanie się prawdziwym wsparciem finansowym.

Pożyczkodawcą jest IPF Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. RRSO wynosi 9,72% . Produkt "Pożyczka dla Nowych Klientów" dostępny jest od 24.04.2019 r. wyłącznie dla konsumentów nieposiadających pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki pożyczki uzależnione są od poziomu wiarygodności kredytowej konsumenta. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Więcej szczegółów w regulaminie na hapipozyczki.pl.



[1] https://wnioski.hapipozyczki.pl/panel/files/Badanie%20Biostat%20-%20Index%20hapipraktyk%202019.pdf?_ga=2.214662551.103333220.1594791382-1275952583.1594791382

[2] http://www.federacja-konsumentow.org.pl/254,preferencje-pozyczkowe-polakow--raport-z-badania.html

[3] https://wnioski.hapipozyczki.pl/panel/files/Badanie%20Biostat%20-%20Index%20hapipraktyk%202019.pdf?_ga=2.214662551.103333220.1594791382-1275952583.1594791382