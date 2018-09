Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zakazał przeprowadzenia strajku w PLL LOT. To zabezpieczenie ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia, czy referendum strajkowe było legalne - taką informację przekazał dzisiaj rzecznik linii lotniczych Adrian Kubicki. Jak jednak ustalili reporterzy RMF FM, związki zawodowe - mimo decyzji sądu - strajku nie wykluczają.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Decyzję o zakazie strajku sąd raz już podjął: tak było w przypadku akcji, która miała odbyć się 1 maja. Również wtedy związki zawodowe twierdziły, że będą szły w zaparte, ale w ostatniej chwili zamieniły strajk na pikietę i rozmowy z prezesem spółki.

Tym razem ewentualny strajk miałby odbyć się najprawdopodobniej już w niedzielę.

Jeśli związki zawodowe po tym naszym spotkaniu dzisiejszym wyjdą i powiedzą, że "nawołujemy do strajku", to tak naprawdę będą nawoływały do działania niezgodnego z prawem - przekonuje Adrian Kubicki.

Związkowcy, przypomnijmy, domagają się m.in. powrotu do starego, korzystniejszego dla pracowników regulaminu wynagrodzeń.

W tej chwili - mimo decyzji sądu - nie wykluczają strajku: tłumaczą, że nie dostali jeszcze pisemnej decyzji sądu i uzasadnienia, co więcej, w ogóle nie zostali poinformowani, że zarząd LOT-u kolejny raz podejmuje takie kroki.

Przypominają również, że poprzedni zakaz sądu - wydany pod koniec kwietnia, gdy mieli strajkować w długi majowy weekend - został później uchylony przez sąd apelacyjny. Uważają, że podobnie może być i tym razem.

Nie mamy pojęcia, dlaczego sąd odniósł się (do sprawy), jakie były argumenty LOT-u, dlaczego znowu nie spytał nas o nasze argumenty. To jest po prostu głęboka komuna - komentuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim Agnieszka Szelągowska, wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego.

Dopytywana, czy podjęcie decyzji ws. strajku wciąż wchodzi w grę dzisiaj, odpowiada: Raczej dzisiaj. A odwoływać się oczywiście będziemy swoją drogą.

Szelągowska dodaje, że straszenie karami to stały element zarządzania LOT-em.