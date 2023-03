Rząd rezygnuje z prób ograniczania osobom prywatnym inwestycyjnego kupowania mieszkań - ustalili dziennikarze RMF FM. Będzie to natomiast obłożone wyższym podatkiem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po wszystkich zmianach nowe przepisy antyspekulacyjne mają zakładać, że w przypadku osób prywatnych zostanie wprowadzony wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że jeżeli ktoś ma już pięć mieszkań i będzie chciał kupić szóste, to zamiast 2-procentowego PCC będzie płacił 6 procent.

Jednak co ważne, rząd zrezygnował z pomysłów uzależniania takiej podwyżki podatków od metrażu. Zrezygnował także z zasady, że jeżeli ktoś ma pięć mieszkań, to następne będzie mógł kupować w co najmniej rocznych odstępach - wynika z ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Berendy.

Inne przepisy będą obowiązywały firmy i fundusze inwestycyjne. Nowe lokale będą mogły być kupowane przez firmy nie wcześniej niż 12 miesięcy po kupieniu poprzedniego lokalu. Podatek PCC też będzie wyższy.

Ostateczny projekt ustawy jest teraz szlifowany. Ma zostać połączony z ustawą o tanich kredytach hipotecznych na 2 procent.

Morawiecki w RMF FM o planowanych zmianach

O zmianach w prawie rozmawiał z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.