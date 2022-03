Trudna i bardzo niepewna jest sytuacja w branży motoryzacyjnej. Wzrasta niepokój, co doskonale ilustruje statystyka rejestracji nowych samochodów. Rok do roku, w analogicznym czasie, odnotowywane są spadki, a mogą być one jeszcze większe.

W stosunku do pierwszych dwóch miesięcy 2021 roku sprzedaż jest teraz znacznie mniejsza, a przecież już rok temu było gorzej niż w 2020. O ile w poprzednich latach spadki związane były głównie z pandemią i brakiem samochodów, to obecnie trzeba podkreślić niepokoje i zawirowania związane z inflacją, wyższymi stopami procentowymi i rosnącymi cenami samochodów.

A nade wszystko mierzymy się z kryzysem wywołanym atakiem na Ukrainę, co już ma swoje odbicie w gospodarce, a tym samym w branży motoryzacyjnej. Ogromna niepewność powstrzymuje przed zakupami, co zauważa Kamil Makula prezes Superauto.pl. - Podaż zawsze trzeba porównywać do popytu, a popyt jest słabnący. Jesteśmy największym e-commercem w Polsce i obserwujemy, jak kształtuje się zachowanie klientów. Mimo sporego zainteresowania samochodami decyzja o kupnie podejmowana jest bardzo ostrożnie - mówi Kamil Makula.

W jego opinii szalenie ważna jest zatem jeszcze większa elastyczność proponowanych rozwiązań finansowych.

Elastyczne dostosowanie do rynku

Jeśli ktoś ma dziś gotówkę, ale boi się wydawać w obliczu sytuacji międzynarodowej, gospodarczej może skorzystać z wielu form finansowania nowych samochodów. Od wielu lat nieprzerwanie najlepszą formą jest leasing, ale mamy także inne możliwości finansowania i tu zwróciłbym uwagę na kredyt samochodowy, czy na pożyczkę leasingową - podkreśla Kamil Makula.

Wyjaśnijmy, że jedno pojęcie z drugim jest tożsame z tą różnicą, że kredytu samochodowego udziela bank, a pożyczki leasingowej firma leasingowa. Przede wszystkim jednak, jak zapewnia Kamil Makula jest to bardzo korzystny produkt. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że spłatę można rozbić aż na 120 miesięcy. To jest bardzo ważne, bo sprawia, że rata miesięczna jest atrakcyjna. Ona będzie po prostu niska. Niższa w stosunku do leasingu i dużo niższa w stosunku do wynajmu długoterminowego - przekonuje szef Superauto.pl

Łatwy kredyt na nowy samochód

Zdaniem Makuli klienci często rezygnują z kredytu w obawie przed koniecznością wypełniania sterty dokumentów do banku. Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorcom wydaje się, że jak kredyt to zaraz bank będzie oczekiwał niezliczonej ilości papierów. Wcale nie. Przy wartości samochodu do 100 tysięcy złotych można kredyt czy pożyczkę otrzymać na podstawie uproszczonej procedury, bez dokumentów finansowych. Na nowe samochody obowiązuje to nawet od 0 procent wpłaty, a powyżej 100 tysięcy złotych jest to możliwe od 10 procent wpłaty. Krótko mówiąc, jeszcze tego samego dnia można otrzymać decyzję na finansowanie - tłumaczy prezes Makula.

Ponadto warto zaznaczyć, że samochód od początku jest własnością tego pożyczkobiorcy czy kredytobiorcy. Odwrotnie niż w leasingu. To powoduje, że te zmiany, o których się ostatnio sporo mówiło, związane z koniecznością zapłacenia podatku od sprzedaży do 5 lat po roku wykupu samochodu z leasingu, nie obowiązują, bo od samego początku samochód jest w zasobach klienta. Mało tego. Samochód się amortyzuje. Amortyzacja jest niczym innym niż kosztem uzyskania przychodu i obniża podstawę opodatkowania. Innymi słowy, kredyt czy pożyczka są dużą tarczą podatkową dla przedsiębiorcy.

Niska rata większe poczucie bezpieczeństwa

Kredyt, który gwarantuje nam niską ratę, jest zatem buforem bezpieczeństwa w niepewnych czasach, ale nie zamyka nam możliwości wcześniejszej spłaty. Nawet biorąc go na sześć, osiem lat możemy go spłacić po roku. To jest nasza decyzja, a wtedy bank czy firma leasingowa anulują nam odsetki. Spłacimy sam kapitał bez odsetek. Co jeszcze? - Samochód w trakcie trwania spłaty można zamienić na inny. Bo właśnie dzięki temu, że można go szybko spłacić, można go oddać w rozliczeniu i wziąć sobie inne auto, które akurat spełnia nasze oczekiwania. To jest w przypadku kredytu czy pożyczki bardzo istotne.

Wynajem mało elastyczny

Jak to możemy odnieść do wynajmu? W związku z rosnącą ceną samochodów, ceny wynajmu też wzrosły. Dla przykładu samochód, którego rata wynosiła np. 2 tys. złotych, teraz wynosi prawie 3 tysiące. Ogromna różnica. Stąd kredyt, pożyczka leasingowa i leasing są obecnie znacznie bardziej opłacalną opcją. Chociażby z tego powodu, że po upływie spłaty samochód zostaje nam na własność. Przyznaję, wynajem jest bardzo komfortowy, ale mało korzystny obecnie. A leasing czy kredyt są bardzo elastyczne i w obliczu zmieniających się okoliczności przedsiębiorca może skorzystać na tym, że te produkty dają możliwości, chociażby wydłużenia okresu spłaty, wcześniejszej spłaty, niższej raty w stosunku do wynajmu i to powoduje, że właśnie, kiedy mamy sytuację niestabilną te formy zyskują.

Leasing w czołówce finansowania

Niezmiennie zdecydowana większość nowych samochodów kupowanych jest przez małe lub większe przedsiębiorstwa, jest finansowanych leasingiem. Pierwszym z powodów, które decydują o wyborze leasingu, jest łatwość w uzyskaniu tej formy finansowania uważa Kamil Makula, który od lat obserwuje niemalejące zainteresowanie tym produktem. - Firma, która funkcjonuje na rynku od co najmniej sześciu miesięcy, angażując kwotę w wysokości 10% wartości samochodu, nie musi właściwie przedstawiać leasingodawcy żadnych dokumentów finansowych - mówi Makula. - Jedyne, co w takim przypadku jest konieczne, to wniosek, w którym przedsiębiorca określa, ile miał przychodów za ubiegły rok, jaki osiągnął dochód. I to pozwala, żeby finansowanie otrzymać-przekonuje.

Dopasowanie raty do możliwości finansowych przedsiębiorcy

Szybko i co ważne, bezpiecznie. Dzięki leasingowi przedsiębiorcy mogą ustalić miesięcznie ratę dokładnie taką, jaką firma chce płacić, na jaką ją stać. - Decydują też o okresie finansowania, ten okres może być rozłożony na pięć lat, do 60 miesięcy i o wielkości wykupu na samym końcu - tłumaczy prezes Superauto.pl. Przy ustalonym wykupem w wysokości 25 procent, może się okazać, że przedsiębiorcę będzie stać na dużo droższy samochód, niż przypuszczał - mówi Kamil Makula. Przypomina również, o czym nie możemy zapomnieć, tłumacząc leasing, czyli o zmianie harmonogramu w czasie trwania umowy. Kiedy już jeździmy nowym samochodem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydłużyć umowę leasingową lub ją skrócić. Według prezesa Superauto.pl obecnie klient musi wiedzieć, że ma wiele możliwości wyboru. To jedyne wyjście, aby nie rezygnować z często niezbędnych dla firm zakupów i tym samym rozwoju.