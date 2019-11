Nowoczesny biznes nie może istnieć bez informacji. Tempo, w jakim toczą się procesy w każdym przedsiębiorstwie, sprawia, że coraz trudniej przetwarzać i interpretować je bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Jednym z najefektywniejszych rozwiązań, wykorzystywanym obecnie w największych i najbardziej zaawansowanych podmiotach, są systemy business intelligence. Dzięki nim możliwe staje się zbieranie i analiza danych pochodzących z wielu rozproszonych źródeł. Cały proces raportowania – zabierający w standardowym ujęciu sporo czasu – dzieje się błyskawicznie.

Co to jest business intelligence?

Współczesne przedsiębiorstwa składają się z tysięcy komponentów, które muszą ze sobą współgrać, aby jak najlepiej realizować wspólny cel. Każde z urządzeń zbiera różnego typu informacje, które zamykają się w tak zwanych hurtowniach danych. Te są jednak dla nas w przeważającej większości niedostępne. Dzięki rozwiązaniom BI możliwe staje się ich odczytanie, a zaawansowane oprogramowanie od razu obrabia je w taki sposób, aby były w stanie pomóc w podejmowaniu jak najlepszych biznesowych decyzji. To, czy spełnią pokładane w nich nadzieje, zależy przede wszystkim od skuteczności firmy odpowiedzialnej za ich wdrażanie. Warto aby zajmowała się przy tym również innymi rozwiązaniami niezbędnymi w prowadzeniu nowoczesnego biznesu. Przykładem może być katowicka firma Kotrak, która obok implementacji rozwiązań business intelligence zajmuje się również m.in. systemami ERP. Połączone doświadczenie umożliwia dobór odpowiednich narzędzi, które przełożą się na wymierne korzyści.

Narzędzia typu BI w firmie

Systemy business intelligence są wykorzystywane przez największe światowe firmy i bezpośrednio przekładają się na osiągane przez nie rezultaty. Już dziś na wielu rynkach są standardem bez którego niemożliwe jest skuteczne operowanie i osiągnięcie sukcesu. Wbrew pozorom nie są to jednak narzędzia dostępne wyłącznie dla najbardziej majętnych podmiotów, reprezentujących innowacyjne branże. Równie dobrze sprawdzą się także w mniejszych przedsiębiorstwach, które zauważają problem z wykorzystaniem pełni swojego potencjału. Rozwiązania BI mogą stać się naturalnym uzupełnieniem coraz bardziej powszechnych systemów ERP, umożliwiających skoordynowane zarządzanie wszystkimi zasobami posiadanymi przez firmę. Dzięki temu, że każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie, można dostosować go do oczekiwań i realnych potrzeb konkretnego podmiotu.

Innowacyjne podejście

Rozwiązania business intelligence bazują na najnowocześniejszych technologiach i wyznaczają kierunek zmian światowego biznesu. Oprócz narzędzi analitycznych wykorzystują również techniki prezent prezentacyjne, umożliwiające wizualizację pozyskanych danych w taki sposób, aby podjęcie właściwej decyzji było jeszcze łatwiejsze. Powiązanie narzędzi typu BI z inteligentnymi, wieloplatformowymi kokpitami, takimi jak Kotrak Web Dashboard System, umożliwia dostęp do kluczowych informacji praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Dostępność zarówno z poziomu komputerów osobistych, jak i urządzeń przenośnych daje zupełnie nowe możliwości kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem oraz jego działami: może nie tylko w odpowiedni sposób opracowywać dalszą strategię działania, ale również kontrolować bieżące wykonanie zadań czy delegować obowiązki. Systemy business intelligence należy uznać więc za pewną inwestycję, która szybko zwróci się dzięki maksymalizacji zysków i zupełnie nowym biznesowym perspektywom.