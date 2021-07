Chcąc wziąć kredyt, szukamy najlepszych ofert, aby otrzymać dobre warunki i niskie oprocentowanie. W tej sytuacji pomoże nam ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób porównamy najlepsze oferty na rynku.

Przy decyzji o zaciągnięciu kredytu zastanawiamy się, z jakiej firmy pożyczkowej skorzystać, i która z nich zapewni nam najkorzystniejsze warunki. Ranking kredytów gotówkowych pomoże nam wybrać najtańszy kredyt gotówkowy. Bardzo często decydujemy się na kredyt w banku, w którym posiadamy konto, ponieważ dzięki temu pozyskanie gotówki jest bardzo proste. Bank łatwo może zweryfikować tożsamość i zdolność kredytową, nie musimy więc dostarczać wielu dokumentów. Nie zawsze jednak nasz bank ma najlepszą ofertę kredytową, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania może być wysoka, dlatego warto rozejrzeć się i poszukać korzystniejszej oferty. Kredyt gotówkowy online nie wymaga wielu formalności, dzięki czemu wniosek może zostać rozpatrzony w ciągu kilkunastu minut.

Ranking kredytów gotówkowych - dlaczego warto z niego skorzystać?

Minęły już czasy, kiedy trzeba było odwiedzić placówkę bankową, aby dowiedzieć się, jakie są warunki otrzymania kredytu gotówkowego. Dzisiaj wszystkie informacje znajdziemy w internecie. Jednak duża liczba placówek bankowych sprawia, że odwiedzanie stron internetowych wszystkich z nich zajmuje trochę czasu i łatwo można pogubić się w szczegółach. W takich sytuacjach pomaga przejrzenie rankingu kredytów gotówkowych, który zbiera najlepsze oferty ze wszystkich banków, dzięki czemu w przystępny sposób możemy poznać najlepsze oferty kredytów gotówkowych i sprawdzić, jakie warunki musimy spełnić, aby otrzymać tani kredyt gotówkowy. Ranking jest aktualizowany na bieżąco, dlatego oferta jest zawsze aktualna. Jeśli znajdziemy interesującą nas propozycję kredytową, możemy skontaktować się z bankiem, aby ustalić szczegóły i złożyć wniosek kredytowy.

Czy dostanę kredyt gotówkowy, nie mając zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa to podstawowy warunek, który umożliwia otrzymanie kredytu bankowego. Przed udzieleniem kredytu, bank musi sprawdzić naszą sytuację finansową, aby upewnić się, że będziemy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt. Zdolność kredytowa świadczy więc o tym, że mamy możliwość spłaty swojego zadłużenia. Jest ona weryfikowana na podstawie dochodów, wydatków, a także kosztów kredytu. Jeśli klient ma niezbyt wysoką zdolność, może otrzymać odmowę kredytu. Mniej restrykcyjnie podchodzą do tego firmy pożyczkowe, które nie są bankami. Jednak przed szukaniem takich ofert, warto się zastanowić, czy uda nam się spłacić kredyt gotówkowy. Jeśli bowiem bank odmawia nam kredytu z powodu braku zdolności kredytowej, taka sytuacja powinna być dla nas sygnałem, że być może nie jest to odpowiedni czas na zaciąganie zobowiązań.

Jakie trzeba mieć zarobki, aby starać się o kredyty gotówkowe?

Wysokość dochodów to nie jedyny czynnik, który ma wpływ na zdolność kredytową. Nawet zarabianie najniższej krajowej pozwoli nam na uzyskanie kredytu w banku. Bank sprawdzi całą historię kredytową oraz to, czy posiadasz stałe zatrudnienie. Pod uwagę brana jest również wysokość stałych comiesięcznych kosztów, które są związane między innymi z rachunkami, żywnością, a nawet transportem i rozrywką. Istotne są też inne zobowiązania, takie jak karty kredytowe czy inne pożyczki. Ważny jest również skład gospodarstwa domowego i to, czy masz kogoś na utrzymaniu. Na jaką kwotę można liczyć przy najniższej krajowej? Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej, dlatego wszystko zależy od sytuacji konkretnego kredytobiorcy. Bardzo często pożyczka gotówkowa może wynieść nawet na 40 tysięcy złotych.