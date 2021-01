Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - poinformował bank centralny w środowym komunikacie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Wszyscy z 20 ankietowanych przed styczniowym posiedzeniem RPP przez PAP Biznes ekonomistów oczekiwali, że RPP utrzyma obecny poziom stóp procentowych w styczniu i w lutym. Jedynie dwa ośrodki spodziewały się obniżki stopy referencyjnej o 10 pb., do zera, w marcu. 18 ośrodków prognozowało stabilizację stóp do końca 2021 r., a 13 oczekiwało, że stopa referencyjna znajdować się będzie na koniec 2022 r. na dotychczasowym poziomie 0,10 proc.



Cięcia kosztu pieniądza w I kw. 2021 r. nie wykluczył na początku stycznia prezes NBP Adam Glapiński, przy czym poprzeczkę dla takiego ruchu zawiesił dość wysoko (wystąpienie III fali pandemii, ryzyko spadku inflacji poniżej celu). Na obecną chwilę stabilizacja stóp jest według Glapińskiego bazowym scenariuszem, a marcowa projekcja inflacji umożliwi lepszą ocenę dalszych działań w polityce pieniężnej.



Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc.