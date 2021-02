Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku suma pieniędzy wysyłanych przez imigrantów pracujących w Polsce zbliżyła się do sumy środków napływających od Polonii na emigracji. Co więcej - imigranci pracujący w Polsce coraz chętniej przesyłają zarobione pieniądze do rodzin, które pozostały za granicą.

Nie jest tajemnicą, że dla wielu ludzi jedną z głównych przyczyn emigracji jest chęć podjęcia znacznie lepiej płatnej pracy. Wówczas - pracujący za granicą nie tylko wspierają finansowo pozostających w kraju członków rodzin, ale i często decydują się na złożenie zarobionych oszczędności w rodzimych bankach.

Polonia z Niemiec wysyła do Polski aż 1,4 miliarda złotych

Według raportu Narodowego Banku Polskiego w II kwartale 2020 roku Polacy pracujący za granicą przesłali łącznie 3,9 miliardów złotych. Według statystyk - 28% tej kwoty to transfery pieniężne od migrantów krótkookresowych, a 72% ogółu transferów pochodziło od migrantów długookresowych. W sumie najwięcej przekazów pieniężnych od emigrantów do Polski trafiło z Niemiec - w II kwartale 2020 roku było to aż 1,4 miliarda złotych. Emigranci z Wielkiej Brytanii przesłali do Polski 0,5 miliarda złotych.

Łącznie przekazy z Niemiec i Wielkiej Brytanii stanowiły 48,7% wszystkich transferów pieniężnych.

Tym samym, w II kwartale 2020 roku pracujący w Polsce cudzoziemcy przesłali do swoich rodzin za granicą 4,1 miliarda złotych. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku jest to kwota niższa o 0,1 miliarda złotych. Mniejsza ilość imigrantów, którzy przyjeżdżali do Polski aby podjąć pracę sezonową czy krótkookresową, sprawiła że tym samym przesłali oni znacznie mniejszą sumę pieniędzy.

Statystycznie najwięcej transferów pieniężnych z Polski trafiło na Ukrainę - w sumie jest to aż 3,4 miliarda złotych (co stanowi 83,9% wszystkich przesłanych środków).

Warto też pamiętać, że nie tylko pracujący za granicą przesyłają pieniądze do rodzin pozostających w kraju. Transfery pieniężne w dużej mierze działają w obie strony - bo wielu migrantów czasem również oczekuje wsparcia finansowego z domu. Szczególnie w początkowych tygodniach, czy miesiącach - wyjeżdżający za granicę wspierani są przez pozostających w domu bliskich.

Udręka tradycyjnych transferów

Każdy emigrant zdaje sobie sprawę, że sposobów na przesyłanie pieniędzy za granicę jest kilka, jednak nie wszystkie okazują się być korzystne. Poza udręką przewalutowania, przelewy międzynarodowe niejednokrotnie wiążą się z dodatkowymi opłatami za samą transakcję. Transfery wykonywane przez placówki agencyjne to nie tylko koszty prowizji czy niezbyt korzystne kursy wymiany walut, ale również dość często kłopotliwe kolejki w punktach obsługi klienta.



Niestety - bariery administracyjne, sztywne kursy wymiany walut i nieznajomość innych rozwiązań sprawiają, że nie wszyscy emigranci decydują się na bezpieczną formę przesyłania pieniędzy.

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji transfery nieewidencjowane stanowią 50% transferów pieniężnych, jakie podróżują między granicami państw. Nie da się ukryć, że takie sposoby przesyłania pieniędzy związane są ze sporym ryzykiem.

Przesyłki pieniężne sposobem na prezent

Z drugiej strony transfery pieniężne to nie tylko transfer zarobków czy oszczędności - niejednokrotnie takie przesyłki są formą prezentu dla bliskich. Szczególnie gdy w dobie pandemii koronawirusa wiele rodzin nie może spędzić Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy przy jednym stole oraz wspólnie świętować urodzin czy rocznic - przesłanie pieniędzy stało się prostą i wygodną formą upominku.

Tym chętniej z transferów pieniężnych korzystają Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii i ich rodziny. Brexit sprawił, że przesyłanie fizycznych prezentów stało się kosztowne i kłopotliwe. Przesłanie każdej paczki na linii Wielka Brytania - Unia Europejska wiąże się obecnie z dodatkowymi opłatami celnymi, które od 1 stycznia 2021 roku stały się prawdziwym utrapieniem nie tylko dla rodzin migrantów.

