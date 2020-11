Na powrót do normalności na rynku pracy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Tak wieszczy profesor Jerzy Hausner, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był wicepremier, minister pracy i gospodarki. To znaczy, że jeszcze przez rok będziemy borykać się kryzysem na rynku pracy i z obniżanymi pensjami. ​Nawet pojawienie się szczepionki szybko problemu nie rozwiąże. Zdaniem profesora, działanie rządu w dobie koronawirusa jest bardzo chaotyczne. Jego zdaniem decyzje o otwieraniu lub zamykaniu kolejnych sfer naszego życia są podejmowane bez większej strategii, co przynosi straty.

REKLAMA