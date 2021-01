"Dane nie potwierdzają groźby wybuchu inflacji w Polsce" - oświadczył podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że aktualne prognozy zakładają kontynuację spadku inflacji bazowej w roku 2021.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej powiedział, że m.in. ceny światowe, dynamika płac i sytuacja wewnętrzna "nie potwierdzają groźby wybuchu inflacji".



Od dłuższego czasu nie rozumiem skąd takie zaniepokojenie obserwatorów rzekomą groźbą wybuchu inflacji - przyznał prezes NBP Adam Glapiński, dodając jednocześnie: Raczej wprost przeciwnie, jeśli zaniepokojenie można mieć, to przeciwnym trendem.

Szef Narodowego Banku Polskiego przypomniał, że inflacja od początku 2020 roku obniżyła się prawie dwukrotnie i wynosi obecnie 2,4 proc., co jest praktycznie zgodne z celem NBP.



Szef banku centralnego wskazał, że aktualne prognozy zakładają kontynuację spadku inflacji bazowej w roku 2021.



Glapiński wskazał też, że niezrozumiały jest dla niego jeden z czynników regulacyjnych, który powoduje wzrost inflacji. Chodzi tu o wzrost stawek za wywóz śmieci.

Wzrost opłat za wywóz śmieci to zjawisko absolutnie skandalicznie, że w Polsce mamy do czynienia z bezprecedensowym, o ponad 50 proc. wzrostem cen wywozu śmieci rok do roku. To jest ewenement na skalę europejską, podbija nam bardzo inflację - powiedział Glapiński.



W 2021 roku czeka nas wzrost aktywności gospodarczej?

Podkreślił, że wszystko wskazuje na to, że w roku 2021 będziemy mieli do czynienia ze wzrostem aktywności gospodarczej. Zaznaczył jednocześnie, że powrót do normalności jest trudny do określenia.





Prezes NBP stwierdził, że istnieje ogromna presja, także zewnętrzna na aprecjację (wzrost wartości - przyp. red.) złotego. Groziłaby nam zbyt niska inflacja, nie zbyt wysoka - podkreślił Glapiński.



Prezes NBP przypomniał, że przeciętne płace rosną szybciej niż ceny, co oznacza, że "siła nabywcza dochodów rośnie i według prognoz tak będzie nadal".

Adam Glapiński zaznaczył jednocześnie, że część firm i pracowników znajduje się w bardzo trudnej sytuacji.

Dalsze obniżenie stóp procentowych?

Szef NBP przyznał także, że dopuszcza dalsze obniżenie stóp procentowych. Dopuszczam także stopy ujemne - oświadczył.



Generalnie rzecz biorąc - tak, dopuszczam obniżenie stóp, tak, dopuszczam stopy ujemne, które - przypomnę - są w całej strefie Euro. W Europie nie są żadnym ewenementem - wyjaśnił Glapiński.



Prezes NBP dodał, że bank przeprowadził analizę dotyczącą skutków ewentualnej obniżki stóp procentowych. Zwrócił uwagę, że do ewentualnej obniżki mogłoby dojść w przypadku "radykalnego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarki".



A zakładamy przeciwnie - że w tym roku, od tego kwartału będzie następowała poprawa koniunktury, a inflacja będzie zgodna z celem NBP. Jeśli ten scenariusz będzie się realizował - co zakładam z ogromnym prawdopodobieństwem, a może się to zmienić tylko pod wpływem czynników zewnętrznych, to nie będzie potrzeby zmiany stóp procentowych - powiedział Glapiński.