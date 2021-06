Już dawno minęły czasy, gdy sklepy internetowe były egzotycznym dodatkiem do sprzedaży stacjonarnej zarezerwowanym dla największych graczy na rynku. Dziś posiadanie własnej platformy sprzedażowej to dla sklepów niemalże must have - i to nie tylko w czasie pandemii. Prawda jest taka, że rzeczywistość i bez wirusa zmienia się dynamicznie. Coraz większa liczba klientów stawia na wygodne zakupy z domu, gdzie może wykonywać transakcje o dowolnej godzinie, łatwo porównując oferty różnych marek. Wie o tym jednak również nasza konkurencja. Jak więc przebić się ze swoją ofertą, docierając do potencjalnych klientów i tym samym rozwijając biznes w sieci? Można znaleźć na to pytanie wiele odpowiedzi. Jeśli jednak szukamy sposobu, który będzie działał długofalowo, za to nie będzie generował ogromnych kosztów, najlepsza z nich brzmi - pozycjonowanie sklepu internetowego.

/ Materiały prasowe

Internauta nie szuka igły w stogu siana

Spójrzmy na zakupy online z punktu widzenia klienta. Co zrobi, jeśli szuka czerwonej, letniej sukienki imprezowej? Najprawdopodobniej wpisze takie zapytanie w wyszukiwarkę Google, a następnie wejdzie w jeden z pierwszych linków, które otrzyma. Jeśli oferta mu się nie spodoba, być może kliknie jeszcze 3-4 kolejne linki, ale nie będzie przeglądał dalszych stron z wynikami - co najwyżej zmieni zapytanie na inne. Google przyzwyczaja nas, że to, co najbardziej wartościowe, mamy na wyciągnięcie ręki. Jeśli więc nie znajdziemy się w tych pierwszych wynikach na stronie, jest mała szansa, że użytkownik nas znajdzie.

Tutaj wchodzi do gry pozycjonowanie . Najprościej mówiąc, to proces, którego celem jest zapewnić danej stronie jak najlepszą pozycję w wynikach wyszukiwania po wpisaniu konkretnego zapytania. W przypadku polskich internautów naturalne jest, że najczęściej chodzi nam o wynik w Google, choć można pozycjonować się także w innych wyszukiwarkach, takich jak Bing czy Yandex. Kluczem do zdobycia wysokiej pozycji w każdym przypadku jest ocena robotów sieciowych danej wyszukiwarki, które sprawdzają, w jakim stopniu strona jest użyteczna dla odbiorcy.

Pozycjonowanie dzieli się na działania on-site i off-site. Pierwsze to te, które wykonujemy w obrębie samego sklepu internetowego. Mowa tutaj o zmianach czysto technicznych, przyspieszających działanie witryny i ułatwiających poruszanie się po niej, ale nie tylko. W procesie pozycjonowania wprowadzamy też meta znaczniki pomagające robotom indeksować strony, formatujemy teksty, kompresujemy obrazy i dodajemy do treści frazy kluczowe, o których powiemy więcej nieco później. Działania off-site odbywają się poza witryną. Polegają na zdobywaniu wartościowych linków prowadzących do naszego sklepu. Zbiór wysokiej jakości odnośników jest bardzo istotny przy ocenie robotów sieciowych, bo stanowi on potwierdzenie jakości strony.

Start z przegranej pozycji nie istnieje

Wróćmy jednak do fraz kluczowych - są to dokładnie oddane zapytania, które użytkownicy wpisują do wyszukiwarki. Przypuśćmy, że internauta szuka farby do malowania drewnianych powierzchni, które znajdują się w ogrodzie. Jest prawdopodobne, że będzie szukał jej przez frazę “farba do drewna na zewnątrz". W tym przypadku ważne jest, żeby dokładnie takie hasło znalazło się w opisie odpowiedniego typu farby, najlepiej powtórzone kilka razy. Wtedy algorytmy wyszukiwarki uznają, że nasza witryna może odpowiadać na potrzeby użytkownika i umieści ją wyżej w rankingu. Brzmi to dość prosto, ale wysoka pozycja na jedną frazę to przecież dopiero zalążek sukcesu. Jeśli chcemy, aby pozycjonowanie przyniosło nam wymierne korzyści, powinniśmy zajmować czołowe pozycje na co najmniej kilkaset fraz, a w przypadku większych sklepów nawet kilka czy kilkadziesiąt tysięcy.

Te liczby mogą przytłaczać i wyrabiać błędne przekonanie, że pozycjonowanie jest zarezerwowane dla dużych graczy. Tymczasem doświadczony specjalista jest w stanie wywindować na wysokie pozycje nawet bardzo niewielki sklep. Oczywiście, zbyt drogie byłoby pozycjonowanie go na ogólne frazy typu “buty damskie" czy “wiertarka". Jednak takie frazy, choć są często wpisywanie, rzadko przynoszą zysk. Wpisują je użytkownicy na początku ścieżki zakupowej, którzy nie są gotowi do dokonania transakcji. Jeśli jednak wybierzemy bardziej sprecyzowane frazy, jak “zimowe buty damskie na obcasie czarne" czy “wiertarka udarowa akumulatorowa bosh" trafiamy do odbiorców, którzy są znacznie bliżsi podjęcia decyzji. Na dłuższe frazy jest zaś mniejsza konkurencja, więc koszt pozycjonowania maleje - kluczem jest więc po prostu wybór odpowiednich zapytań.

Krótki efekt wow czy żyli długo i szczęśliwie?

Dlaczego wybrać pozycjonowanie, skoro reklamy Google Ads pomogą nam zająć najlepsze pozycje dużo szybciej? Powodów jest kilka. Podstawowy to taki, że reklamy działają tak długo, jak długo za nie płacimy. Jeśli więc przestaniemy płacić za wyświetlenie na konkretną frazę, stracimy z niej zysk, a płacenie za reklamy na setki fraz to ogromne koszty. Pozycjonowanie zaś to maraton, a nie sprint, ale raz zbudowana pozycja może owocować latami. Gdy błędy zostaną wyeliminowane, wystarczy regularne dodawanie tekstów, zbieranie linków i kosmetyczne poprawki, by utrzymać się w czołówce. Dlatego jeśli tworzymy długofalową strategię promocji, pozycjonowanie wyrasta na najtańszego skutecznego zawodnika.

Nie tylko koszty przemawiają jednak za pozycjonowaniem. Jako społeczeństwo przyzwyczajone do nachalnych form promocji w internecie, nauczyliśmy się nie ufać reklamom. Spora część użytkowników pomija więc sponsorowane linki i wybiera organiczne, czyli te, które postrzega jako sprawdzone i wysokiej jakości. Dobry wynik w rankingu Google jest więc dla internauty rodzajem potwierdzenia wiarygodności marki. Dodatkowo pozycjonowanie świetnie łączy się z content marketingiem, czyli marketingiem treści . Przykładowo prowadząc bloga z poradami, zyskujemy reputację eksperta w branży i przychylność użytkowników, którzy dostają wiedzę za darmo, równocześnie jednak mamy przestrzeń, w której w naturalny sposób możemy wpleść dobrze rankujące frazy.

Zero jest bliżej TOP1, niż myślisz

Nie bądźmy jednak gołosłowni i powiedzmy, jak przez pół roku można wypozycjonować sklep, którego widoczność była... praktycznie żadna. Case study firmy Verseo omawia przypadek klienta z branży obuwniczej, który zaczynał, nie mając żadnej frazy w TOP3 czy nawet w TOP10, a w TOP50 pojawiał się tylko na około 50 fraz. Pół roku działań optymalizujących sprawiło, że wyniki prezentują się już dużo bardziej optymistycznie: 1 fraza w TOP3, ponad 150 fraz w TOP10 i ponad 3000 w TOP50. Nie zapominajmy zaś, że pierwsze miesiące w przypadku pozycjonowania są najtrudniejsze - to wtedy ma miejsce najwięcej zmian. Kolejne tygodnie to już budowa na solidnych fundamentach.

Jak każda droga na stromy szczyt, również ta wymaga jednak doświadczenia, wiedzy i oczywiście solidnego sprzętu. Amator może wspiąć się do pierwszej czy drugiej bazy, ale trudno mu będzie dostać się wyżej, a każdy błąd może skończyć się bolesnym upadkiem. Złe praktyki w pozycjonowaniu są bowiem również odnotowywane przez algorytmy, a ich pamięć robotów sieciowych nie należy do krótkich. Pozycjonowanie warto więc wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem w postaci agencji ze specjalistyczną wiedzą i wysokiej jakości płatnymi narzędziami. https://verseo.pl/oferta/pozycjonowanie/