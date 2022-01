12 2 000 001 - pod tym numerem dziś dyżurują eksperci, którzy pomogą Wam rozwiać wątpliwości dotyczące zapisów w Polskim Ładzie. Możecie dzwonić od godziny 9-15. Na Wasze pytania odpowiadają m.in. eksperci Urzędu Skarbowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Co zmieni się w deklaracji PIT-2? To tylko niektóre z pytań, które zadajecie naszym ekspertom.

Do godziny 15 urzędnicy Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadają na Wasze wątpliwości, związane z Polskim Ładem.

Ekspercki dyżur trwa od 9-15. Dzwonić można pod numer telefonu 12 2 000 001.

Kto może dzwonić? Pracownicy, ale także przedsiębiorcy, mający wątpliwości, które z rozwiązań jakie daje Polski Ład będzie dla nich najkorzystniejsze.

Polski Ład. Kalkulator ZUS

Dla przedsiębiorców ZUS przygotował specjalny kalkulator Polskiego Ładu.

On jest dedykowany właśnie przedsiębiorcom, ponieważ dla nich przepisy wprowadzają dość skomplikowane różne podstawy wymiaru i ten kalkulator pozwoli każdemu przedsiębiorcy ustalić ile on ma odprowadzić składki zdrowotnej - mówi prezes ZUS-u, Gertruda Uścińska.

Kalkulator Polskiego Ładu znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych>>>>

Do naszych ekspertów głównie dzwonią przedsiębiorcy, którzy chcą wiedzieć jak naliczyć składkę zdrowotną pracownikom. Pytają także o opodatkowanie przychodów, czy o diety w delegacjach.

Dzwonią też pracownicy, którzy głównie pytają o ulgę dla klasy średniej - jak relacjonują eksperci, większość słuchaczy dzwoni, by potwierdzić czy na pewno dobrze policzyli, czy na pewno nie przepłacają, albo czy czegoś nie pominęli.

Polski Ład. Pytania i odpowiedzi

Wiele pytań nasi eksperci dostali również drogą mailową na adres fakty@rmf.fm. Najczęściej powtarzały się te dotyczące sposobu rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci, PIT-0, a także wątpliwości związanych z emeryturami.





Cytat Jestem wdową samotnie wychowującą 12 letnią córkę. Na córkę otrzymuję rentę rodzinną w wysokości ok 1 300 brutto. Oprócz tego, ja pracuję na pełen etat i otrzymuję wynagrodzenie ok. 4 100 brutto. Co mam zrobić, aby w przyszłym roku, przy rozliczeniu PIT za 2022 r nie musieć dopłacać podatku? Zapytała Słuchaczka Anna.

Odpowiada Anna Turek, ekspert skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej:

Dla osób samotnie wychowujących dzieci w Polskim Ładzie przewidziano nowy sposób rozliczeń. Jest to ulga 1 500 złotych, odliczona od podatku, nie jak do tej pory - dzielenie dochodów na pół i rozliczanie tak, jak z mężem, czy żoną. W tym momencie jest to odliczenie od podatku 1 500 złotych i to spowoduje, że będzie podatek pomniejszony o tę kwotę.

W praktyce podatnik otrzyma zwrot podatku w wysokości 1 500 złotych, jeżeli tyle lub więcej podatku zostało zapłacone. Jeżeli mniej, zwrot będzie do wysokości pobranego podatku.

Zarobki w wysokości 4 100 zł nie uprawnia do korzystania z ulgi dla klasy średniej. 5 701 zł to jest dolny próg. Taka osoba nic nie traci. Dodatkowo jest ulga na dzieci, więc składki społeczne i zdrowotne można odliczyć, korzystając dodatkowo z ulgi na dzieci.



Cytat Mój dochód to 3 010 zł brutto. W marcu otrzymuję "trzynastkę" co da mi ok 6 000 zł brutto w tym miesiącu. Czy to prawda, że jeżeli wniosku o nienaliczanie ulgi nie złożę, to będę miała potrącaną co miesiąc część wynagrodzenia? Zapytał Słuchacz Józef.

Odpowiada Anna Turek, ekspert skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej:



Przy uldze dla klasy średniej zasada jest taka, że rozpoczynamy jej naliczanie w momencie, kiedy przekroczymy próg przychodowy 5 701 złotych brutto miesięcznie. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, pracodawca ma obowiązek - na mocy ustawy - naliczenia ulgi dla klasy średniej, jeżeli nie złożymy wcześniej wniosku o jej rezygnację.

Jeżeli złożymy wniosek o rezygnację, to ta ulga nie będzie naliczana w ogóle.

Nawiązując do pytania - nie będzie to naliczane co miesiąc, tylko w tych miesiącach, gdzie to wynagrodzenie będzie wyższe, niż 5 701 złotych. Jeżeli wynagrodzenie w pozostałych miesiącach będzie niższe w tych miesiącach ulga nie będzie naliczana.

Cytat Dzień dobry, pracownik zatrudniony od 02.01.2021 r. na umowę o pracę ma przyznaną rentę z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem od 01.01.2017 r. (decyzja z 27.02.2017 r.) Rena przyznana na stałe. Pracownik osiągnął wiek emerytalny 65 lat w październiku 2021 r. Pozostaje w ciągłym zatrudnieniu. Czy może skorzystać z PIT 0 dla seniorów w 2022 r.? Czy należy potrącić składkę zdrowotną pomimo podatku 0 zł? pyta Słuchacz.

Odpowiada pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:



W takiej sytuacji nie można skorzystać z PIT-0, bo to dotyczy tylko osób, które osiągnęły wiek emerytalny, natomiast nie otrzymują żadnych świadczeń ZUS. Czyli: albo nie otrzymuje albo ma przyznane świadczenie, ale zawieszone na własny wniosek.

W tym przypadku rencista rozlicza się tak, jak pozostali podatnicy. Jeżeli osiąga przychód może skorzystać z ulgi dla klasy średniej, gdzie próg obowiązuje od 68 412 złotych brutto do 133 692 złotych. Ta osoba powinna się zmieścić w tym progu - tzn. nie może mieć ani złotówki mniej ani więcej, żeby skorzystać z ulgi.