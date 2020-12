Dobry biznesplan to jeden z fundamentów każdego przedsięwzięcia, którego celem jest zarabianie pieniędzy. Bez takiego planu działania trudno będzie osiągnąć sukces, na który składa się naprawdę wiele elementów. W przypadku sprzedaży hurtowej, jedną ze składowych sukcesu jest sprawne narządzie ułatwiające sprzedaż. Jest nim oczywiście odpowiednia platforma sprzedażowa. Nie ma jednak jednego systemu, który sprawdzi się idealnie. Ważne jest, żeby przy wyborze kierować się konkretnymi funkcjonalnościami i właściwościami takiego programu. Dlatego dziś właśnie chcemy przedstawić kilka informacji, które mogą pomóc wybrać właściwą platformę do sprzedaży B2B. Dzięki temu, każdy będzie mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka platforma B2B?

Co to platforma hurtowa B2B?

Jest to narzędzie do szeroko pojętego zarządzania sprzedażą. Obecnie zdecydowana większość transakcji między firmami odbywa się przez Internet. Dlatego posiadanie odpowiedniego narzędzia jest niezbędne. Oczywiście sprzedaż to tylko jedna z funkcji, którą posiada taki system. Dobra platforma do sprzedaży hurtowej wspiera także inne działania przedsiębiorstwa. Taka platforma może być zarówno wewnętrznym programem firmy, stworzonym od zera, jak i wykupionym dostępem do systemu SaaS. Trudno jednoznacznie powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze. Na pewno, jeśli chodzi o przystępność i czas potrzebny na wdrożenie to wygrywa platforma B2B typu SaaS. Jeśli zaś chodzi o możliwości personalizacji, to szyte na miarę oprogramowanie będzie bardziej dostosowane do specyfiki branży, niestety jest to bardzo drogie wyjście.

Dlaczego właściwy wybór platformy jest tak ważny?

To właśnie od systemu zależy w dużej mierze sprawność obsługi klienta czy procesowania zamówień. Oprogramowanie do hurtowni to tak naprawdę jej centrum zarządzania. Kiedyś wszystkie funkcje, które się w nim skupiają, były rozdzielone pomiędzy wiele różnych stanowisk. Tak więc sprawnie działający system to nie tylko płynność i szybkość działania, ale także oszczędność czasu. Platforma sprzedażowa odpowiada także za pierwsze wrażenie klienta, ma więc ogromny wpływ na to, ilu klientów, którzy się na niej zarejestrują, rzeczywiście zostanie stałymi klientami. Może ona też wspomagać marketing i inne aspekty działalności.

Oprogramowanie hurtowni musi być wygodne klienta

Trudno mówić, że jakaś funkcjonalność jest najważniejsza, jeśli chodzi system dla hurtowni. Wszystkie jej elementy muszą być wystarczająco funkcjonalne, aby całość działała sprawnie. Nawet jeśli tylko jeden element okaże się bardzo słaby, to może on sprawić, że cały system będzie niewarty użytkowania. Taką częścią, której na pewno nie wolno zaniedbać, jest funkcja sprzedażowa takiego systemu. Podobnie jak w przypadku sprzedaży B2C, osobą, która składa zamówienia, jest jakiś człowiek. Ważne dla niego będą więc wygoda i przejrzystość takiego narzędzia. Jedną z funkcji, która to zapewnia, jest chociażby dobra wyszukiwarka towarów. To dzięki niej, klient będzie mógł szybko znaleźć interesujący go towar. Wyszukiwarka, która nie będzie spełniać swojej funkcji, może sprawić, że po prostu straci się klientów. Kolejny ważny aspekt to przejrzystość samego systemu. Musi pozwalać on na własną konfigurację drzewka kategorii, aby móc dostosować wszystko do swojej branży. Ciekawym pomysłem, który posiadają w swojej ofercie niektóre systemy, jest możliwość prezentacji produktów formie katalogu. Nikomu, kto działa w sprzedaży, nie trzeba chyba uświadamiać, jak ważna jest personalizacja oferty. Szczególnie w sprzedaży dla klienta biznesowego. Platforma powinna więc to wspierać. Może to robić na kilku płaszczyznach. Podstawa to oczywiście możliwość udzielania rabatów grupom klientów. Jest to niezwykle ważne w biznesie B2B. W końcu różnie klienci zależnie między innymi od tego ile kupują, będą mieli różne ceny. Jeśli hurtownia współpracuje z handlowcami, to ważne jest, żeby można ich było przypisać do konkretnych klientów. Pozwala to na lepsza współpracę pomiędzy klientem a handlowcem.

Funkcje usprawniające procesy

Jednak platforma powinna ułatwiać nie tylko samą sprzedaż jako taką, ale również wszystko, co dzieje się wokół niej. Podstawa to oczywiście automatyzacja komunikacji z klientem. O wszelkich zmianach statusu zamówienia musi być możliwość informowania klienta automatycznie. Oznacza to, że z łatwością klient będzie mógł wiedzieć, co się dzieje z jego zamówieniem. Od momentu jego złożenia do dostarczenia. Automatyczne tworzenie i wysyłanie dokumentu sprzedażowego to również coś, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Integracja z programami magazynowi i księgowymi to kolejna funkcjonalność, która ułatwia zarządzenie przedsiębiorstwem. Dzięki temu znacznie łatwiejsze staje się kontrolowanie i odpowiednie zarządzenie stanami magazynowymi.

Skalowanie biznesu

Dobrze jest pamiętać, że wraz z rozwojem firmy potrzebne będą nowe funkcjonalności lub większe możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów pod względem ilości. W końcu każdy chce się rozwijać. Tak więc to, co na początku wydawało się idealne, z czasem może okazać się za mało. Wybierając więc odpowiednią platformę trzeba pamiętać o tym, że powinna z czasem umożliwiać działanie na większą skalę. Systemy SaaS są często oparte na różnych wersjach abonamentu, podobnie jak w sieciach komórkowych. Im wyższy abonament tym większe możliwości. Może to być możliwość posiadanie w bazie większej ilości towarów lub integracji z innymi programami. Przykładem takiego systemu jest CStore.pl

Jak prezentuje się system w działaniu?

Najlepszą oceną dla każdego programu jest sprawdzenie, jak działa lub czy jest wykorzystywany przez użytkowników. To właśnie będzie najbardziej wiarygodna ocena takiego systemu. Najlepiej przyjrzeć się firmom, które go używają. Pierwszą rzeczą, jaką powinno się sprawdzić, jest to, czy jakieś przedsiębiorstwa z tej samej branży używają tego systemu. Jeśli tak, to na pewno jest on czymś, czy warto się zainteresować. Jednak nie zawsze jest to warunek do tego, aby brać pod uwagę taki system. Jeśli system będzie bardzo uniwersalny, to również dobrze jest go sprawdzić. Jak się przekonać, czy jest on uniwersalny? W przypadku, kiedy używają go firmy z różnych branż i o bardzo szerokiej skali to znaczy, że sprawdza się on w każdej hurtowni.

Zarządzenie bazą klientów

Jest to niezwykle istotny element. W takiej bazie powinna być możliwość wpisania wszelkich ważnych informacji o kliencie, ale nie tylko. Taka pozwala także śledzić działania klienta. Obserwując częstotliwość zamówień można szybko reagować, w razie nagłego braku zamówień. Konkurencja w każdej branży działa bardzo dynamicznie. Dobrze zaprojektowana baza klientów i oczywiście na bieżąco uzupełnia to świetnie narzędzie, pozwalające kontrolować sprzedaż z podziałem na poszczególnych klientów. Będzie także pomocne przy posprzedaży. Łatwo i szybko sprawdzi się, co i kiedy dany klient zmawiał, co przestał kupować, a także jakie nowe artykuły zaczął zamawiać. W odpowiedni sposób analizując takie zachowania klienta, można wyciągać wnioski, które pozwolą na aktywniejsze działanie.

Podsumowanie

Tak więc wybór obramowania dla hurtowni to jedna z pierwszych rzeczy, jaką trzeba zrobić podczas uruchamiania swojej działalności. Wybór ten w dużym stopniu decyduje o tym, jak będzie przebiegało wiele procesów w firmie. Dlatego tak ważne jest, aby był on możliwe dobrze dostosowany do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że to klienci za jego pośrednictwem będą zamawiać towary. Musi więc on być przyjazny i łatwy w obsłudze. Integracja z zewnętrznymi systemami i programami pozwala w łatwiejszy sposób tworzyć różnego rodzaju raporty i dokumenty przydatne w procesach księgowych i logistycznych. Dobra platforma sprzedażowa po prostu ułatwia prowadzenie biznesu.