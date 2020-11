Coraz więcej osób robi świadomie zakupy, a dzięki temu może oszczędzać sporo pieniędzy. Co ciekawe, zmieniają się sposoby na oszczędzanie – odkładanie do „skarpety” już dawno przestało być rozwiązaniem. Wykorzystywane są do tego nowe narzędzia, takie jak np. telefon komórkowy.

/ Materiały prasowe Oszczędzanie z telefonem - sprytne pomysły na tańsze zakupy Nowoczesne telefony komórkowe to dla wielu użytkowników również aparaty fotograficzne, mini komputery i odtwarzacze muzyki. Wiele ich funkcji pozwala na sprytne oszczędzanie. Przykładowo, dzięki dostępowi do Internetu można szybko porównać ceny w różnych sklepach bez konieczności uruchamiania komputera. Możesz to zrobić nawet na terenie danego marketu. Pozwoli to wybrać najkorzystniejszą ofertę. Zadanie jest prostsze, niż się wydaje, ponieważ coraz więcej sklepów ma strony responsywne, czyli takie, które dobrze wyświetlają się na ekranach telefonów komórkowych. O wiele łatwiej też pobrać na telefon gazetki reklamowe. Również dzięki funkcji czytania kodów QR lub kodów kreskowych można szybko porównać ceny produktów, a także sprawdzić ich skład. To pozwala wybrać produkt dobrej jakości w przystępnej cenie. Jak oszczędzać z aplikacjami zakupowymi? Jeszcze więcej można oszczędzić przy pomocy telefonu, gdy ma się wgrane odpowiednie aplikacje. Przykładem może być aplikacja PAYBACK . Jedną z jej funkcji jest Lista zakupów. Umożliwia ona łatwiejsze i szybsze przygotowanie listy zakupowej. Ponieważ jest zapisana w telefonie, istnieje znacznie mniejsze ryzyko, że ją zgubisz. A z dobrze przygotowaną listą zakupów oszczędza się podwójnie. Jak to możliwe? Kupujesz tylko to, czego faktycznie potrzebujesz. Musisz pamiętać o tym, żeby zawsze przed zrobieniem zakupów sprawdzić zawartość szafek i lodówki, a na liście umieścić tylko te produkty, które się wkrótce skończą lub już ich nie masz. Kiedy kupujesz tylko to, czego faktycznie potrzebujesz, nie wydajesz pieniędzy na zbędne artykuły, które później prawdopodobnie musiałbyś wyrzucić. Dotyczy to w szczególności produktów żywnościowych z krótkim terminem przydatności, takich jak np. warzywa liściaste. W ten sposób nie marnujesz jedzenia. W jaki jeszcze sposób można oszczędzać przy pomocy telefonu? Możliwość przygotowania listy zakupów to nie jedyna zaleta aplikacji PAYBACK. Jeżeli jeszcze z niej nie korzystasz, teraz masz doskonałą okazję, aby ją pobrać. Trwa bowiem Akcja aplikacja . Dzięki niej osoby, które wcześniej nie korzystały z aplikacji, po jej ściągnięciu mogą skorzystać ze specjalnego kuponu na 500 punktów. A zbierając punkty w tym Programie, również możesz zaoszczędzić na zakupach - dzięki nim obniżysz wartość rachunku za zakupy w sklepie stacjonarnym. Aktywując wspomniany kupon, zyskujesz 5 zł na kolejne zakupy. Punkty możesz też wymienić na nagrody rzeczowe. Przykładowo, jeśli potrzebna będzie ci nowa patelnia, zamiast kupować, odbierz ją za wcześniej uzbierane punkty. RMF 24