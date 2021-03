Pracodawcy już w pierwszym miesiącu w 2021 roku stworzyli blisko 24% mniej ogłoszeń o pracę niż przed rokiem - donoszą badania specjalistów ds. analizy rynku pracy z firmy Grant Thornton. Sprawdziliśmy, w jakich branżach w Warszawie jest aktualnie największe zapotrzebowanie, a jakie zaliczyły solidny spadek związany z szerzącą się pandemią koronawirusa i licznymi obostrzeniami sanitarnymi.

/ Materiały prasowe

Oferty pracy w Warszawie 2021 - spadek wakatów w wielu branżach

Minął już rok odkąd dowiedzieliśmy się o pierwszym zakażeniu koronawirusem w Polsce, choć na początku wszyscy przedsiębiorcy mieli nadzieję, że jest to przejściowy problem to już po pierwszym lockdownie polskiej gospodarki okazało się, że konsekwencje wprowadzonych obostrzeń i rygoru zachowania reżimu sanitarnego będą kładły się cieniem na rynek pracy przez kolejne miesiące. Aż do teraz.

Pracodawcy w styczniu tego roku opublikowali na portalach ogłoszeniowych i w serwisach rekrutacyjnych blisko o 24% mniej ogłoszeń o pracę niż przed rokiem - nie da się ukryć, że choć przedsiębiorcy nauczyli się żyć w tej "nowej normalności" to znacznie trudniej im podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników. Wiele firm zrezygnowało z planów rekrutacyjnych oraz kampanii skierowanych do potencjalnych pracowników. Ta trudna sytuacja na rynku pracy dotknęła nie tylko małe miejscowości, ale także rozwijające się miasta wojewódzkie i tętniącą dotąd zawodowym życiem Warszawą.

Praca w Warszawie w 2021 roku - kto znajdzie zatrudnienie?

Przedsiębiorcy w Warszawie zatrudniają teraz znacznie mniej nowych osób - nie ma co się dziwić, niepewna sytuacja epidemiologiczna nie sprzyja rozwojowi biznesu na pełną skalę. Mimo to, pandemia wymusiła na wielu właścicielach firm decyzję o przejściu pracowników w tryb zdalnej pracy lub hybrydowej, by maksymalnie ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, oczywiście tam, gdzie tylko się dało. Dlatego też możemy zauważyć spory wzrost zapotrzebowania na pracowników umysłowych w ramach zawodów biurowych - z dużym spokojem w Warszawie mogą szukać pracy osoby, które mają doświadczenia typu sekretarka, asystent zarządu, czy sprzedawca w branży e-commerce. Podejście do biznesu zmieniło się, znacznie więcej procesów aktualnie odbywa się w sferze online, dlatego, ci, którzy mają umiejętności komputerowe bardzo wiele zyskają w oczach potencjalnego pracodawcy.

Wśród ofert pracy w Warszawie, które pojawiają się w 2021 roku można z pewnością wyróżnić, także nowe oferty dotyczące pracy w finansach i kadrach, marketingu oraz kancelariach i doradztwie prawnym. Duże zapotrzebowanie pojawiło się także w służbie zdrowia - nigdy wcześniej nie było tak wiele ofert dla lekarzy, pielęgniarek, salowych i asystentów lekarzy na portalach ogłoszeniowych.

Bardzo wyraźny spadek można odnotować jednak w branży pracy fizycznej, także budowlanej - może mieć to związek z aktualną sytuacją meteorologiczną w naszym kraju. Cała Polska przez ostatnie tygodnie walczyła ze skutkami srogiej zimy i ostrej, mroźnej nawałnicy. Zakłada się jednak, że w tym sektorze, zapotrzebowanie na pracowników wzrośnie już w najbliższym kwartale wraz z nadchodzącą wiosną. To najlepszy czas nowe inwestycje i rozpoczynanie remontów czy budowy.

Jednym ze skutków pandemii koronawirusa w Warszawie jest wyrównanie się popytu na pracowników w branży umysłowej i fizycznej. Przedsiębiorcy coraz chętniej stawiają na nowe technologie, w których przyda się nie tylko umiejętność sprawnej obsługi komputera, ale także chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji w ramach oprogramowania do sprzedaży online czy zarządzania zdalnego zespołem.

Zatrudnienie w Warszawie 2021 - wnioski

Podsumowując, praca w Warszawie aktualnie najbardziej kusi osoby, które mają umiejętności związane z technologiami, sprzedażą i odpowiedzialnym zarządzaniem oraz administracją biura. Wyniki publikowanych ofert pracy niestety pokazują, że cały czas zbieramy konsekwencje wprowadzonych obostrzeń w naszym kraju. Rynek pracy w Warszawie rozwija się bardzo powoli i jednocześnie możemy stwierdzić, że aktualny stan może doprowadzić z czasem do prawdziwej stagnacji dla osób poszukujących pracy w Warszawie. Chociaż prognozy nie są zbytnio optymistyczne na najbliższe miesiące, warto jednak cały czas szukać pracy samodzielnie lub z pomocą agencji zatrudnienia, które pomogą sprawnie przejść przez cały proces rekrutacyjny.

Samodzielnie jednak możemy szukać pracy na portalach ogłoszeniowych oraz w social mediach - warto, również zanim wyślemy CV sprawdzić także oferty pracy oraz opinie o potencjalnym pracodawcy na portalu GoWork.pl, to doskonała baza wiedzy dla każdego, kto aktywnie śledzi zapotrzebowanie na pracowników w swojej branży.