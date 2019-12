To mit, że nowoczesne rozwiązania, także w strefie bankowej, są dobre tylko dla młodych. Seniorzy również mogą korzystać z innowacyjnej bankowości, a w zasadzie powinni, bo dzięki niej mają szanse znacząco ułatwić sobie zarządzanie finansami. Dla młodych ludzi korzystanie z aplikacji mobilnej czy serwisu internetowego może być kwestią upodobania, ale dla seniorów to sprawa bycia wkluczonym lub nie ze sfery bankowości i wszystkich oferowanych przez nią produktów. Często bowiem starsze osoby nie mają sił czy zdrowia, by chodzić do placówek banku. Nowoczesna bankowość to odpowiedź na te problemy.

Nowoczesne finanse seniora

Bankowość mobilna oraz online umożliwia osobom starszym dokonywanie płatności za zakupy online czy rachunki za media, wykonywanie przelewów, w tym międzynarodowych, wzięcie kredytu online, otworzenie lokaty czy konta oszczędnościowego bez wychodzenia z domu. Wszystkie ważne operacje finansowe da się wykonać za pomocą kilku kliknięć na komputerze lub ruchów palca na smartfonie. To właśnie oferuje Alior Bank, a nawet i wiele więcej. Bank jest znany z nowoczesnych rozwiązań i łączenia ich z tradycyjnymi wartościami bankowymi. To także bank otwarty na klienta, który proponuje produkty elastyczne, które można dopasować do potrzeb wedle upodobań.

Mobilne konto i płatności przez telefon

Klienci mający konto bankowe w Alior Banku zyskują dostęp do aplikacji mobilnej. Wystarczy ją pobrać w wersji dla Androida lub iOS, zależnie od posiadanego modelu telefonu. W Alior Banku aplikacja ma szereg funkcji, dzięki którym produkty bankowe są na wyciagnięcie ręki - z każdego miejsca i o każdej porze. Zapewnia komfort w zarządzaniu finansami, bez uciążliwego stania w kolejkach w oddziale banku, a także wygodny odbiór emerytury czy renty - nie trzeba już czekać na listonosza lub chodzić na pocztę. Wystarczy sprawdzić stan konta, a jest to możliwe nawet bez logowania się do aplikacji. To tylko jedno wielu udogodnień proponowanych Alior Bank, inne to m.in.:

Logowanie za pomocą kodu PIN mającego od 4 do 8 cyfr - dowolnie do ustalenia, albo biometrycznie odciskiem palca lub skanem twarzy.

Sprawdzanie nie tylko salda, ale też historii transakcji przed zalogowaniem.

Możliwość połączenia się z infolinią przed zalogowaniem jednym kliknięciem.

Wykonywanie z konta Alior Banku przelewów natychmiastowych, krajowych, zagranicznych, na telefon szybko i wygodnie.

natychmiastowych, krajowych, zagranicznych, na telefon szybko i wygodnie. Ustawianie przelewów stałych oraz serii przelewów.

Płatności zbliżeniowe telefonem.

Płatności za rachunki i zakupy online.

Wnioskowanie o nowe produkty bankowe.

Aplikacja jest bezpieczna, bo wszelkie połączenia z bankiem są szyfrowane. W przypadku niedzielenia się z nikim kodami PIN, ryzyko możliwości zalogowania się przez osobę postronną do aplikacji jest minimalne. Więcej o bankowości mobilnej dowiesz się tutaj.

Nowoczesne formy oszczędzania z Alior Bankiem

Alior Bank oferuje nie tylko opcję zarządzania finansami w ramach konta osobistego, ale też dogodne i zyskowne formy oszczędzania. Konta oszczędnościowe to nowoczesna forma dokładania środków, pomnażająca je dzięki oprocentowaniu. Oszczędzanie do skarpety nie chroni pieniędzy przed inflacją i jest w dodatku mniej bezpieczne. Pieniądze będą lepiej chronione w banku, a dzięki aplikacji klient ma wgląd w swoje oszczędności i odsetki.

W Alior Banku do wyboru są dwa konta oszczędnościowe. Konto oszczędnościowe daje oprocentowanie na poziomie 0,88%, ale klienci Konta Jakże Osobistego mogą je podwyższyć do 3% dla środków do 20 tys. zł, jeśli wybiorą taką opcję spośród dostępnych korzyści. Na to konto można wpłacać dowolnej wysokości kwoty, a także wypłacać je przy zachowaniu odsetek. Zaletą tego konta jest możliwość wyrobienia do niego karty, darmowe prowadzenie rachunku, wypłaty środków w placówkach i bankomatach - pierwsza wypłata w miesiącu jest darmowa.

Darmowym kontem bankowym jest też konto mocno oszczędnościowe ze standardowym oprocentowaniem wynoszącym 0,88%. W promocji można je zwiększyć do 2,2% na 3 miesiące do kwoty 100 tys. zł lub nawet do 2,6% przy aktywnym korzystaniu z konta. Wśród zalet tego konta wymienić można: przelewanie z konta osobistego i na odwrót bez ograniczeń za darmo oraz korzystne oprocentowanie.

Alternatywą dla kont oszczędnościowych są lokaty bankowe. To także nowoczesna forma odkładania środków zapewniająca zysk w krótkim czasie. W Alior Banku do wyboru są 3 lokaty. Standardowa wyróżnia się tym, że można ją założyć w różnych walutach: złotówki, dolary, funty, euro, franki. Czas lokowania jest elastyczny: od 10 dni aż do 36 miesięcy. Lokata jest odnawialna, ale można to zmienić, a także zerwać ją w dowolnym momencie, nie tracąc odsetek.

Taką zaletę ma też inna lokata - na nowe środki, dla nowych klientów. Przy tej lokacie klient może wybrać 3 opcje czasu lokowania oraz oprocentowania: 92 dni z 1,8%, 9 miesięcy z 1,9% oraz rok z 2%. Co warte podkreślania, klient nie musi nawet zakładać konta w Alior Banku - może jedynie otworzyć lokatę.

Do nowych klientów, jak i stałych, kierowana jest lokata na 19 miesięcy z oprocentowaniem 2%. Bardzo wysoki procent to nie jedyny plus tej lokaty - można tu odkładać maksymalną kwotę, a minimalna wpłata wynosi jedynie 1000 zł.

Szybkie kredyty przez Internet

Kolejny aspekt nowoczesnej bankowości to kredyty online, po które wnioskuje się za pomocą aplikacji bankowej lub internetowej, jeśli tylko ma się do niej dostęp, np. dzięki posiadanemu kontu osobistemu. Klient, który uzyska kredyt lub pożyczkę, ma wgląd do salda kredytowego, harmonogramu spłat oraz możliwość szybkiej spłaty za pośrednictwem aplikacji. Pożyczki i kredyty, a także zakupy na raty, dodawane są do pulpitu klienta.

Co jednak interesujące, nie trzeba wcale mieć konta osobistego, by wziąć pożyczkę lub kredyt i uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej lub mobilnej, bo taka opcja jest też przewidziana dla klientów mających tylko pożyczkę, kredyt oraz plan ratalny zakupów. Jeśli już jesteśmy przy zakupach na raty - uzyskanie takiego produktu w sklepie to kwestia kilkunastu minut. Są jednak osoby, które krępuje taki proces w sklepie stacjonarnym, ale dla nich właśnie Alior Bank przewidział możliwość ubiegania się o pożyczkę online. Dzięki temu można spokojnie w domu poczekać na decyzję kredytową.

Mimo iż nie trzeba mieć konta osobistego, by móc korzystać z aplikacji mobilnej i internetowej, to zdecydowanie założenie takiego rachunku się opłaca. W Alior Banku darmowe konto Jakże Osobiste pozwala dopasować funkcje do potrzeb. Klient otrzymuje 10 korzyści do wyboru - 2 są darmowe, a pozostałe kosztują po 3,5 zł miesięcznie. Przykładowo, osoba często wypłacająca gotówkę z bankomatu, może zdecydować się na korzyść darmowe wypłaty z bankomatów w całym kraju. Z kolei seniorzy mogą zyskać pomoc w nagłych wypadkach, wybierając polisę domową czy medyczną w pakiecie do konta. Konto Jakże Osobiste aktualnie jest oferowane w promocji - do wygrania jest 200 zł premii za wnioskowanie do końca roku i spełnienie prostych warunków - tutaj dowiesz się, jakich.

Szybkie przelewy zagraniczne i płacenie w innych walutach

Dla emerytów istotną operacją bankową są niejednokrotnie zagraniczne przelewy. Alior Bank zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w swojej ofercie przewiduje także produkty walutowe. Jednym z nich jest konto walutowe, która pozwala wykonywać międzynarodowe przelewy, a także wyrobić kartę płatniczą i korzystnie wymieniać waluty z usługą Autodealing. To dobre rozwiązanie dla seniorów mających rodzinę za granicą, którzy regularnie otrzymują wpłaty z zagranicy lub robią przelewy za granicę.

Jeśli takie operacje są sporadyczne, to lepiej sprawdzi się kantor walutowy Alior Bank. Za jego pośrednictwem można prosto wymienić dowolne waluty ze 152 dostępnych po oferowanym przez Alior Bank kursie walut. Pełną ofertę kantoru Alior Banku sprawdzisz tutaj: https://kantor.aliorbank.pl/.

Rachunki osobiste, konta oszczędnościowe, kredyt online, konto walutowe i kantor Alior Bank, a do tego bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna - oferta banku jest naprawdę szeroka i także seniorzy mogą znaleźć w niej coś dla siebie. Warto zapoznać się z nowoczesną bankowością, bo gwarantuje same korzyści, a wcale nie jest trudna w obsłudze.