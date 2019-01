Na rynku można znaleźć wiele firm zajmujących się udzielaniem pożyczek. Niektóre cieszą się większym zaufaniem niż inne. Wiarygodność buduje się latami. Tak postąpił Santander Consumer Bank, który niedawno odświeżył swoją identyfikację wizualną, ale nie warunki współpracy z najważniejszymi dla niego ludźmi - klientami i pracownikami.

/ Materiały prasowe

Grupa Santander - lider bankowości w Europie i na świecie

Santander Consumer Bank należy do hiszpańskiej Grupy Santander obecnej na czterech kontynentach: w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Grupa Santander to jedna z największych instytucji finansowych na świecie, a także jeden z liderów bankowości elektronicznej i mobilnej. Marka od początku swojej działalności stawia na innowacyjne rozwiązania i przejrzystą komunikację z klientem i pracownikami.

Mistrzowskiego składu się nie zmienia

W ofercie Santander Consumer Banku znajdziesz wiele sensownych propozycji, a w tym jeden z najbardziej popularnych produktów "Mistrzowski kredyt gotówkowy" . Skąd ta nazwa? Chodzi o korzyści, wynikające z oferty i które niegdyś dostępne dla nielicznych - dziś są powszechne w Santander Consumer Banku. Chcąc pożyczyć gotówkę, jeśli już jesteś klientem banku, możesz zaaplikować nawet o 50 000 zł. Z kolei nowe osoby mogą otrzymać aż do 35 000 zł! Każda z pożyczek podsiada korzystne oprocentowanie, które umożliwi wygodną spłatę całej sumy w przyszłości. Opisane benefity to jedne z nielicznych, które proponuje instytucja. Z pozostałymi możesz zapoznać się na stronie internetowej Santander Consumer Banku.

"Zmieniliśmy logo - nie zasady" To hasło, które towarzyszyło akcji rebrandingowej marki zainicjowanej we wrześniu 2018 roku. Celem tej kampanii było pokazanie nowym i dotychczasowym klientom, że zmiana logo w żadnym stopniu nie wpłynie na jakość obsługi klienta oraz ofertę banku. Zmiana dotyczyła aż 320 oddziałów i placówek partnerskich.

Logotyp i czerwony napisem "Santander Consumer Bank" na białym tle pojawił się we wszystkich kanałach komunikacji banku: na stronie internetowej, profilach społecznościowych, materiałach reklamowych, a także w dokumentach firmowych i na szyldach w oddziałach instytucji i punktach obsługi klienta. Aktualna barwy odzwierciedlają też filozofię marki. Na pierwszym planie znajdziemy symboliczne przedstawienie potrzeb klienta, a na kolejnych obraz przejrzystych zasad współpracy oraz bezpośredniej komunikacji.

Co się nie zmieniło? Dotychczasowi klienci banku nie musieli i nie muszą podpisywać aneksów do aktualnie obowiązujących umów. Te same pozostają zasady kredytowania oraz oferta produktowa. Klienci zachowają także obecne numery rachunków bankowych, hasła PIN oraz hasła do bankowości internetowej. Bez zmian pozostaje również domena internetowa oraz numery telefonów. Klienci wciąż mogą kontaktować się z bankiem pod tym samym, co dotychczas numerem infolinii - 195 00.

Marka wciąż prezentuje dobrze znany dotychczasowym klientom innowacyjny model bankowości otwartej na indywidualne potrzeby klienta. W ofercie nadal znajdują się kredyty gotówkowe, samochodowe, raty kredytowe i lokaty. Produkty są dostępne w oddziałach banku, infolinii, na stronie internetowej, a także we współpracujących salonach, komisach, sklepach i punktach usługowych. Szczegółowe informacje o rebrandingu oraz historii Grupy Santander w Polsce i na świecie można znaleźć również na stronie internetowej banku. Do Grupy Santander w naszym kraju należy także Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK).