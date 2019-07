Na początku maja bieżącego roku w branży telekomunikacyjnej zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą nowej oferty jednego z operatorów, która wywołała na rynku bardzo duże poruszenie. Nowa, innowacyjna oferta przynosi wiele zmian i nowoczesnych rozwiązań dla obecnych i przyszłych klientów operatora sieci komórkowej Orange, którzy zdecydują się na skorzystanie z usługi Orange Flex. Czym ona jest, jak działa i dlaczego warto rozważyć tę opcję?

/ / Materiały prasowe

Bezterminowo, bez zobowiązań!

Orange zapowiadało swoją nową ofertę, używając tajemniczego hasła: "Zmieniamy zasady" i hashtaga #chceszmasz. Teraz już wiemy, co oznaczało to w praktyce. Orange Flex faktycznie działa na nowych zasadach - innych niż dotychczasowe oferty telefonii komórkowej - zarówno te na abonament, jak i na kartę.

Po pierwsze - jeżeli chcemy skorzystać z oferty, nie musimy wiązać się z operatorem długoterminową umową, możemy zrezygnować w dowolnej chwili bez żadnych konsekwencji. W przeciwieństwie do ofert na kartę w tym przypadku nie musimy pamiętać o regularnych doładowaniach konta - wszystko odbywa się automatycznie z wykorzystaniem modelu subskrypcyjnego.

Czym jest model subskrypcyjny? Jeżeli korzystamy z serwisów streamingowych typu Netflix czy Spotify lub korzystamy z miesięcznego rozliczenia w przypadku oprogramowania, ten system nie powinien być nam obcy. Przy wykorzystaniu modelu subskrypcyjnego opłata za korzystanie z usługi jest co miesiąc pobierana z naszego konta automatycznie. Wystarczy, że podamy dane karty debetowej bądź kredytowej i nie musimy się już martwić pilnowaniem terminów rozliczeń. Usługa pozostanie aktywna, dopóki możliwe będzie pobranie odpowiedniej kwoty z naszego rachunku bankowego.

Orange Flex - elastyczna oferta dopasowana do Twoich potrzeb

Po drugie - Orange Flex umożliwia zmianę parametrów oferty nawet co miesiąc. Możesz wybierać spośród dziesięciu Planów. Wszystkie z nich zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, jednak różnią się wielkością pakietu internetowego. Wersja "minimum" to 6 GB do wykorzystania w miesiącu, zaś wersja "maximum" to aż 100 GB w pakiecie! Plan możesz dostosowywać do Twoich obecnych potrzeb. Jeżeli wiesz, że w tym miesiącu nie będziesz potrzebować dużego pakietu danych, jednak w przyszłym miesiącu, ze względu na chociażby brak dostępu do sieci Wi-Fi, zużyjesz go więcej - nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić plan.

Każdy z pakietów, niezależnie od jego ceny, zawiera tzw. Social Pass. Social Pass umożliwia dostęp do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Pinterest, Messenger, Whatsapp czy Viber bez pomniejszania pakietu danych. Orange przygotowało również coś dla miłośników filmów i muzyki. Za dodatkową opłatą, w ramach oferty Orange Flex, mamy możliwość wykupienia Video Pass i Music Pass. Pakiety te pozwalają nam na słuchanie muzyki i oglądanie filmów w wybranych serwisach streamingowych bez wykorzystywania gigabajtów z pakietu internetowego w naszym planie. Zarówno Music Pass, jak i Video Pass, możemy wykupić na 30 dni, 7 dni lub 1 dzień.

Pobierasz aplikację i korzystasz - #chceszmasz! Wygodnie?

Po trzecie - dzięki odejściu od tradycyjnej umowy abonamentowej z oferty możemy skorzystać bez konieczności odwiedzin w salonie - proces formalności został w tym przypadku sprowadzony do niezbędnego minimum. Do zamówienia i zarządzania ofertą będzie nam potrzebna jedynie aplikacja mobilna, którą bez problemu pobierzemy ze sklepu Google Play czy AppStore. Do aplikacji zalogować możemy się za pomocą adresu e-mail, konta Google czy konta na Facebooku. Weryfikacja tożsamości w przypadku nowych klientów odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia naszego dowodu i zdjęcia typu selfie - oba zdjęcia zostaną porównane przez system. Jeżeli jesteśmy już klientem Orange i chcemy zmienić dotychczasową ofertę na Orange Flex, wystarczy, że do weryfikacji podamy swój PESEL. Karta SIM, niezbędna do prawidłowego działania usługi, zostanie nam dostarczona przez kuriera w ciągu trzech dni roboczych - w związku z wysyłką nie poniesiemy żadnych kosztów.

Pozostając w temacie kart SIM...

W Orange Flex możesz skorzystać z innowacyjnego rozwiązania eSIM!

Po czwarte - Orange jest pierwszą siecią w Polsce, która pozwala na skorzystanie z innowacyjnego rozwiązania eSIM. Karta eSIM jest wirtualnym odpowiednikiem karty SIM - nie istnieje fizycznie, a wdrożenie polega na pobraniu jej na telefon. Obecnie karty eSIM wspierane są tylko przez wybrane modele telefonów - iPhone XS, iPhone XS Max oraz iPhone XR, jednak można spodziewać się, że w przyszłości tego typu rozwiązanie będzie powszechnie stosowane w wielu modelach i doprowadzi do całkowitej rezygnacji z fizycznych kart SIM.

Orange Flex to oferta, dzięki której możesz poczuć się swobodnie - nie zobowiązują Cię żadne kontrakty, możesz zrezygnować lub zmienić swój plan bez żadnych przeszkód. Liczba wariantów, które ma dla Ciebie Orange Flex, sprawia, że bierzesz dokładnie to, czego chcesz - #chceszmasz. Zobacz sam! >>>>