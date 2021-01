Od lat ceny mieszkań w Polsce ulegały regularnemu wzrostowi. Nie da się jednak ukryć, że w związku z pandemią koronawirusa, rok 2020 był delikatnie mówiąc, nietypowy. Jaki ma to wpływ na rynek nieruchomości? Co z cenami mieszkań? Spadną, czy jednak pandemia nie będzie miała wpływu na ceny? Poznaj prognozy na rok 2021!

Mieszkania Warszawa i inne - obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym

Masowe zachowania na koronawirusa odcisnęły duże piętno na gospodarce wielu krajów. Podejmowane niezbędne działania ochronne i rozmaite obostrzenia dały się we znaki wielu firmom. Część z nich nie przetrwała tego trudnego czasu i ogłosiła upadłość, inne ratując się zredukowały ilość zatrudnionych pracowników. Jeszcze inne dostosowując się do sytuacji zmieniły zakres działań, a jak wiadomo czas wdrażania zmian, nie zawsze jest czasem wzrostu. Wpływ negatywnych skutków gospodarczych na rynek nieruchomości jest wyraźnie widoczny.

Wnioskując po sytuacji ze stolicy, co prawda mieszkania w Warszawie nie zaczęły tanieć, nadal drożały, ale wzrosty cen straciły na dynamice - rosną ok. 2 razy wolniej niż w czasach sprzed epidemii. Jak wynika z badań zaprezentowanych przez Narodowy Bank Polski, mimo obecnej sytuacji, mieszkania w dużych miastach (np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk i Poznań) są obecnie ok. 9 -10% droższe niż przed rokiem. Warto podkreślić, że powyższa tendencja dotyczy głównie największych miast. W miastach mniejszych ceny mieszkań nie ulegają wzrostom i utrzymują się na stabilnym poziomie.

Kredyt mieszkaniowy - większe wymagania odnośnie wkładu własnego

W związku z niepewną sytuacją banki, aby ograniczyć ryzyko, podniosły swoje zabezpieczenia, jeżeli chodzi o udzielanie kredytu mieszkaniowego. W wielu z nich uległa zwiększeniu kwota wymaganego wkładu własnego. Dotychczas, najczęściej było to 10% wkładu własnego, a obecnie wysokość wkładu własnego w niektórych bankach wynosi już 20%.

Rynek mieszkaniowy - prognozy na 2021 rok

Jak pokazują analizy danych, aktualnie szanse na przewidywane przez niektórych obniżki cen mieszkań są bardzo niewielkie. Popyt na mieszkania wciąż jest bardzo wysoki. Specjaliści upatrują się w tym kilku przyczyn. Przede wszystkim, ludzie chcą lokować swoje pieniądze w nieruchomościach, ponieważ stanowi to dobrą ochronę ich majątku przed inflacją, w świecie gwałtownie rosnących cen. Oprocentowanie lokat jest bliskie zeru, więc wielu woli zainwestować w coś, co po latach przełoży się na zysk. Nieruchomości, pojmowane są jako inwestycja bezpieczna i pewna. W obecnych czasach, inwestycja w mieszkanie wydaje się być idealnym planem na długoterminowe ulokowanie kapitału.

Co w takim razie może dziać się z cenami mieszkań w roku 2021? W bankach obserwuje się duży popyt na kredyty hipoteczne. Problemem jest to, że w czasie pandemii, wielu Polaków na niego po prostu nie stać. Może się to przełożyć się na to, że w 2021 roku deweloperzy będą bardziej skłonni do negocjacji cenowych na korzyść klienta. Niektórzy, analizując obecne tendencje prognozują, że ceny mieszkań w 2021 roku staną w miejscu (co przy inflacji oznacza, że stanieją).

