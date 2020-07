Tegoroczny deficyt budżetu państwa Ministerstwo Finansów szacuje na około 100 mld zł - poinformował w środę podczas konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński. Podtrzymał też wcześniejsze szacunki, że polski PKB spadnie w tym roku o 4,5-4,6 proc.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Deficyt wyniesie w tym roku około 100 mld zł. (...) To jest dopiero po wstępnej analizie. Czekamy jeszcze co na to rząd, inne ministerstwa, rada dialogu, które mogą spowodować zmiany w naszych założeniach - powiedział szef resortu finansów.



Przed wybuchem pandemii w budżecie zakładano, że będzie on w tym roku zbilansowany, bez deficytu.



Kościński poinformował też, że spodziewa się w tym roku spadku polskiego PKB o około 4,5-4,6 proc.



Jak powiedział minister finansów pieniądze z UE w ramach pomocy w walce ze skutkami pandemii zaczną wpływać do Polski w przyszłym roku.



Już teraz powinniśmy coraz więcej pieniędzy kierować na inwestycje, żeby jak najszybciej rozwijać gospodarkę i skorzystać z okazji, bo prawdopodobnie dojdzie do przebudowy światowego rynku dostawców. Nie czekajmy aż ktoś w innym kraju zbuduje fabrykę, tylko wyprzedzajmy to - dodał.



Porozumienie zawarte na szczycie UE we wtorek nad ranem zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość budżetu UE na kolejną siedmiolatkę wyniesie 1,074 bln euro. Jak poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, porozumienie UE daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami 160 mld euro w cenach bieżących.