Pomimo kryzysu, inflacji i niepewności gospodarczej Polacy tłumnie ruszyli na alpejskie stoki. Główne kierunki to w wysokim sezonie tradycyjnie Włochy, Austria i Francja, ale na zakończenie sezonu pojawiają się też oferty wyjazdowe do ośrodków, które do tej pory zwykle określano jako dalekie i drogie. Eksperci turystyki narciarskiej przyglądają się ofertom szwajcarskich kurortów i łamią stereotypy.

Alpy Berneńskie / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Polacy w Alpach - sezon 2022/2023

Jak wylicza w rozmowie z RMF FM Jarosław Kałucki, ekspert turystyki narciarskiej z serwisu Travelplanet.pl, blisko połowa narciarzy z Polski wybrała Austrię, około 30 proc. pojechała do Włoch, reszta wybrała stoki we Francji, Szwajcarii czy wreszcie w pobliskiej Słowacji. Austria tradycyjnie ceniona jest za to, że jest blisko, a ceny są nadal w zasięgu nawet niezbyt majętnych turystów z Polski. Trzy najpopularniejsze dla Polaków regiony zimowe Austrii to Tyrol, Ziemia Salzburska oraz Karyntia.

Tyrol to zdecydowanie najbardziej znany kurort, znajdują się tu znane ośrodki narciarskie, takie jak Solden, St. Anton, Ischgl czy Kitzbuhel.

Polscy narciarze kochają włoskie ośrodki za dobrą pogodę, jedzenie i "bombardino" na stoku. Królują jak zwykle Dolomity z czołowym produktem regionu jakim jest Dolomiti Superski, czyli 15 ośrodków, 1200 km tras i 1 skipass. Z ośrodków Polacy wybierają głównie Alta Badia, Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo czy wreszcie tradycyjne Livigno i Val di Fiemme.

Francja także ściągnęła polskich narciarzy. Według Krzysztofa Wrońskiego z serwisu Wygoda.ski 15 proc. klientów wybrało kierunki we Francji, co jest liczbą na poziomie ubiegłorocznym. Według eksperta z Wygoda Travel, dawniej klienci wybierali głównie te znane wysoko położone ośrodki jak Val Thorens czy L’Alpe d’Huez, ale tam zdecydowanie bariera finansowa dla Polaków się podniosła, stąd zainteresowanie mniejszymi ośrodkami - jak choćby Valloire-Valmeinier czy Val-Cenis. Ośrodki mają po około 120 km tras, hotele są tuż przy wyciągach, a ceny na zupełnie innym poziomie niż w tych wielkich klasycznych kurortach. Dużą popularnością cieszy się też ośrodek Serre Chevalier (około 250 km tras) położony tuż przy granicy włosko-francuskiej.



Kierunek Szwajcaria

Szwajcaria jest daleko, jest droga, a poza tym w tak wysokich Alpach trzeba dobrze jeździć na nartach - czy na pewno? Eksperci narciarscy z czołowych serwisów narciarskich w Polsce przyjechali do Interlaken, malowniczego miasteczka będącego bazą hotelową dla Regionu Jungfrau, by zastanowić się nad ciekawą alternatywą dla polskich turystów oraz nad tym, czy Szwajcaria jest warta ceny, którą trzeba zapłacić, żeby tu pobyć i skorzystać z oferty narciarskiej. Od zawsze wiadomo, że Szwajcaria to narciarski raj, zarówno pod względem ilości jak i jakości ośrodków narciarskich. To tutaj Alpy oferują turystom wszystko, co najlepsze w zimowych sportach. Ale od zawsze dominuje też pogląd, że Szwajcaria jest dla Polaków za daleko i jest za droga, a oprócz tego wymaga świetnych umiejętności narciarskich. Jarosław Kałucki z Travelplante.pl stara się obalić te mity.

Szwajcaria jest daleko? Wystarczy popatrzyć na odległość od granicy w Zgorzelcu do najbliższych ośrodków np. Davos - to około 800 km, czyli tyle samo, co do ośrodków w Austrii czy Włoszech. Dojazd własnym autem wygodnymi niemieckimi autostradami nie sprawia podróżującym więcej problemów niż w przypadku dojazdu do ośrodków włoskich i austriackich. Dodatkowo, cena benzyny nie jest wcale większa niż w innych europejskich krajach, takich jak Niemcy, Francja, Belgia czy Holandia. Oczywiście do kosztów trzeba doliczyć winietę za 40 CHF (około 190 zł), ale ta jest ważna cały rok, więc może jeszcze posłużyć na powrót w trakcie wakacji.

Bardzo ciekawą alternatywą jest przelot samolotem. Linie lotnicze Swiss oferują bilety w klasie ekonomicznej za około 600-900 zł (tam i z powrotem), ale warto wiedzieć, że w cenie biletu jest przewóz nart i butów, dzięki czemu na miejscu odpada koszt wynajmu sprzętu. Poza tym, lądując na lotnisku w Zurychu od razu jesteśmy na centralnym dworcu kolejowym, skąd szybko i sprawnie udajemy się do każdego zakątka tego górzystego kraju.

Szwajcarska kolej to zupełnie osobna atrakcja warta skosztowania i warta poświęcenia osobnego artykułu. Nawet dojeżdżając tam autem i tak w którymś momencie lepiej i wygodniej będzie skorzystać z pociągu przy dojeździe do wyciągów. Parkingi, których jest mało, są rzeczywiście w głównych kurortach rzeczywiście drogie. Do podróżowania pociągiem wystarczy aplikacja SBB i Swiss Travel Pass, czyli jeden bilet, dzięki któremu można podróżować koleją, drogą lądową i wodną po całej Szwajcarii. Przykładowo Swiss Travel Pass na 6 dni dla osoby dorosłej kosztuje 359 CHF (ok. 1700 zł). Oprócz poruszania się po całym kraju daje wejście do wielu muzeów i niektórych atrakcji turystycznych. Są też ciekawe opcje dla rodzin, a dzieci do 6. roku życia jeżdżą z posiadaczem STP za darmo.

W Alpach trzeba dobrze jeździć na nartach? To kolejny mit, z którym rozprawia się ekspert Travelplanet.pl. Ośrodki narciarskie to z reguły od 150 do nawet 600 km tras narciarskich i wśród nich są trasy dla każdego, także dla tych uczących się jazdy na nartach, nie mówiąc o specjalnych strefach wydzielonych wyłącznie dla uczących się dzieci. Ile to kosztuje? W lutym br. można znaleźć oferty na 6-dniowy pobyt poniżej 2000 zł, co jest porównywalne z ofertami w polskich kurortach - dodaje Kałucki. Często, szczególnie bliżej końca sezonu, można znaleźć oferty pobytowe z dołączonym darmowym ski passem. Słynny szwajcarski ośrodek Crans-Montana, gdzie mieszkał kiedyś Roger Moore w marcu zawsze dodaje do pobytu gratisowy karnet narciarski.

Warto dobrze przejrzeć oferty pobytowe w Szwajcarii, zwłaszcza w miesiącach końca sezonu. A jeśli weźmie się pod uwagę wskaźnik kosztu pobytu na 1 km dostępnych tras narciarskich, to żadna krajowa oferta nie wytrzymuje takiego porównania - podsumowuje Jarosław Kałucki.

Podsumowując, Szwajcaria narciarsko jest warta swojej ceny, jest porównywalna lub niewiele droższa od innych ośrodków położonych w sąsiednich krajach. Jest w podobnej odległości od Polski z genialnie rozwiązaną możliwością dojazdową samolotem i koleją, a przede wszystkim zostawia w pamięci widoki i wrażenia, jakich nie zazna się gdzie indziej.