Ministerstwo Finansów ostrzega przed przestępcami, którzy próbują oszukać metodą na mikrorachunek podatkowych. Taki rachunek to nowość, wprowadzona od tego roku przez resort. Każdy z nas dostanie własny rachunek bankowy do wpłacania należności podatkowych. I jak to bywa przy nowościach - pojawiają się przestępcy.

Składanie rocznych zeznań podatkowych PIT na zdjęciu ilustracyjnym / Tytus Żmijewski / PAP

Resort finansów ostrzega przed oszustami, którzy próbują umieszczać w internecie własne generatory numerów kont. Od tego roku, jeśli musimy rozliczyć się fiskusem i zapłacić podatek PIT, CIT lub VAT, to nie wpłacamy go już na numer konta bankowego urzędu skarbowego, tylko skorzystamy z indywidualnego rachunku podatkowego. Każdy z nas musi go sam pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów , korzystając z zamieszczonego tam generatora numerów kont.

Proponujemy korzystać wyłącznie z generatora umieszczonego na naszej stronie. Zwróćmy uwagę na numer rozliczeniowy banku, pierwsze cyfry - to one identyfikują to, że jest to nasz rachunek podatkowy, że pieniądze nie trafią do oszustów - ostrzega Arkadiusz Jedynak z ministerstwa w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Berendą.

Mikrorachunek podatkowy – każdy musi go mieć

Od 1 stycznia 2010 roku kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT należy wpłacać do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy sprawdzić jego numer w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

W celu właściwego dokonania wpłaty do urzędu skarbowego należy użyć mikrorachunku podatkowego zawierającego prawidłowy identyfikator:

- PESEL - jeśli podatnik jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,

- NIP - jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Ministerstwo Finansów uważa, że dzięki zmianie będzie mniej przelewów na niewłaściwe konto. To oznacza też sprawniejszą obsługę płatności, co z kolei pozwala m.in. na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.