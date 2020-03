mBank od dziś umożliwia każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom odłożenie spłaty raty kapitałowej kredytu aż do pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych.

mBank umożliwia odłożenie spłaty kredytów na pół roku bez wychodzenia z domu! / Pixabay

Klienci bankowości detalicznej zarówno indywidualni, jak i firmowi, którzy zamierzają skorzystać z odroczenia spłaty powinni zalogować się do serwisu transakcyjnego mBanku. Następnie wejść w zakładkę "moje finanse", kliknąć w "kredyty" i wybrać kredyt, którego spłatę chcą odroczyć.

Należy wybrać opcję "złóż wniosek", zaznaczyć "odroczenie spłaty kapitału" i wpisać liczbę miesięcy (maksymalnie 6). Po kliknięciu "wyślij wniosek" spłata kapitału kredytu zostaje automatycznie zawieszona.

Cały proces jest przeprowadzany on-line, bez wychodzenia z domu.

Klienci z segmentu MSP obsługiwani przez bankowość korporacyjną będą mogli w najbliższych dniach złożyć wniosek przez serwis mBank CompanyNet.





Najczęściej pojawiające się pytania

Odpowiada Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika prasowego mBank

Czy zawieszenie spłaty kredytu oznacza, że nie będę musiał nic płacić?



Odroczenie dotyczy części kapitałowej raty. Odsetki nadal będziesz musiał spłacać. Pamiętaj, że to część kapitałowa stanowi ogromną część raty. W przypadku kredytu gotówkowego na 12 tys. zł zaciągniętego na 50 miesięcy w pierwszej racie 197 zł to część kapitałowa, a 95 zł odsetkowa i tylko tę drugą zapłacisz. W 30. racie 247 zł to część kapitałowa a 44,5 zł odsetkowa. Oznacza to ogromną ulgę w spłacie kredytu.

/ Materiały prasowe

Czy jeśli zawieszę kredyt na 6 miesięcy, to będę go spłacać 6 miesięcy dłużej?

Nie. Liczba rat się nie zmieni. Nadal przez te 6 miesięcy będziesz spłacać część odsetkową kredytu. Natomiast część kapitałowa, której nie będziesz spłacać zostanie rozłożona równomiernie na pozostałe raty, kiedy już wrócisz do spłacania kredytu.

Co się stanie po okresie, kiedy zawieszenie kredytu się skończy?

Po tym czasie Twoje raty zostaną równomiernie powiększone o kapitał, którego przez te 6 miesięcy nie spłacałeś. Czyli jeśli pozostało Ci 20 rat, to część kredytu, której nie spłacałeś zostanie rozłożona na 20 równych części i dodana do normalnej raty.

Czy za odłożenie spłaty kredytu trzeba zapłacić jakąś prowizję?

Nie. Nie pobieramy żadnej prowizji.

Jak długo czeka się na decyzję o zawieszeniu spłaty kredytu?

Proces w bankowości detalicznej jest w pełni automatyczny. Każdy klient, który zawnioskuje o zawieszenie spłaty od razu otrzyma pozytywną decyzję.

Dlaczego odraczacie tylko część kapitałową a nie całą ratę? W telewizji mówią, że banki powinny odroczyć całą ratę.

Rozwiązanie, w którym mogliśmy odroczyć część kapitałową raty, było najszybszym możliwym do wprowadzenia i zrobiliśmy to jako pierwszy bank. W dodatku można złożyć wniosek z domu i jest on automatycznie akceptowany dla każdego klienta.

Pamiętaj, że to część kapitałowa stanowi ogromną część raty. W przypadku kredytu gotówkowego na 12 tys. zł zaciągniętego na 50 miesięcy w pierwszej racie 197 zł to część kapitałowa a 95 zł odsetkowa i tylko tę drugą zapłacisz. W 30 racie 247 zł to część kapitałowa a 44,5 zł odsetkowa. Oznacza to ogromną ulgę w spłacie kredytu.

Czy zawieszenie spłaty kredytu będzie miało wpływ na moją zdolność kredytową w mBanku lub innych bankach?

Nie. Zawieszenie spłaty nie będzie miało wpływu na zdolność kredytową.