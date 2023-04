W Dorohusku trwa spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Nowy szef polskiego resortu Robert Telus rozmawia z Mykołą Solskim w sprawie transportów ukraińskiego zboża, które zamiast trafiać do głodujących krajów jest sprzedawane na naszym rynku. To sprawia, że mocno spadają ceny skupu polskiego ziarna.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na konkretne decyzje rządu czekają protestujący rolnicy. Zapowiadają, że w środę po świętach zablokują na trzy dni przejście w Dorohusku.

Oczekujemy realizacji postulatów, nie ministra na granicy - mówił reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej Władysław Serafin, prezes Kółek Rolniczych.

To jeszcze nie był na granicy? Jeszcze nie widział? My go tam nie oczekujemy. My oczekujemy rozwiązania problemów. Szkoda jest doby, żeby on sobie na granicę wycieczki robił - mówił Serafin, nawiązując do wyjazdu nowego ministra Roberta Telusa do Dorohuska.

Protestujący w Szczecinie rolnicy na razie do czwartku nie planują blokowania traktorami ulic, ale potem zapowiadają zaostrzenie strajku.

Obietnice nowego ministra rolnictwa

Robert Telus zastąpił na stanowisku ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który z kolei zachował tekę wicepremiera. W czwartek podczas konferencji prasowej Telus obiecywał, że "zrobi wszystko, by kontrole były dokładne" i żeby "zboże niepewnej jakości nie wpływało do Europy, a więc i do Polski".

Przyznał, że obecnie najważniejszym zadaniem jest rozładowanie magazynów zbożowych przed tegorocznymi żniwami. Jeżeli zostanie 3-4 mln ton to będzie bardzo dobra sytuacja - stwierdził. Nie możemy się pozbyć zboża do zera, bo jest to rezerwa zapewniająca bezpieczeństwo żywnościowe - dodał.