Natalie Portman, top speakerka Impact’23 już w maju wystąpi w Poznaniu. Od 12 kwietnia można kupić jej książkę, bestseller "The New York Timesa", w jedynym europejskim wydaniu, która z inicjatywy ImpactCEE trafia właśnie do sprzedaży na Allegro.

/ Materiały prasowe

"Bajki" Natalie Portman , w przekładzie Michała Rusinka, decyzją organizatorów wydarzenia, będą książką-cegiełką. Całkowity przychód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie polskiej psychiatrii dziecięcej w ramach programu realizowanego przez Fundację TVN.

Na wielkim ekranie zadebiutowała u boku Jeana Reno w kultowym "Leonie zawodowcu". Jest jedną z najpopularniejszych gwiazd Hollywood, nagrodzoną Oscarem za główną rolę w "Czarnym łabędziu", oraz aktywistką walczącą o prawa kobiet i wspierającą organizacje pomagające osobom w kryzysach humanitarnych.

Autorką książki dla dzieci została w 2021 roku, kiedy w USA ukazał się zbiór opowiadań "Natalie Portman’s Fables". Książka zdobyła pozytywne recenzje krytyków i czytelników za oceanem, którzy docenili ją za piękne ilustracje i wartościowe treści.

Od 12 kwietnia z inicjatywy Impact’23 książka dostępna jest także w Polsce na platformie Allegro. "Bajki" to trzy klasyczne przypowieści w interpretacji Natalie Portman, która do znanej treści dodaje elementy nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego świata. Sama Natalie tak mówi o motywacji do napisania książki:

Cytat Kiedy na świecie pojawiły się moje dzieci, zaczęłam pisać opowiadania, które miały pomóc im zrozumieć świat i pokazać, jakie wartości są dla mnie ważne. Te klasyczne opowieści mają wspaniałe przesłania (ciężka praca się opłaca, wytrwałość i zapał wygrywają z pychą i pośpiechem, obfitość może być niebezpieczna) i są świetnymi sposobami na przedstawienie historii i morałów, które znamy i lubimy, ale również świata, w którym nie występują już stereotypy. Chciałabym, żeby moje bajki były bezpiecznym miejscem, gdzie nie wartościuje się, nie ocenia, akceptuje inność, różnorodność, a przy tym żeby były zabawne! Mam nadzieję, że te opowieści spodobają się Wam i Waszym dzieciom Natalie Portman

/ Materiały prasowe

Aspekt równości, tolerancji i otwartości był niezwykle ważnym impulsem do podjęcia decyzji o wydaniu książki w Polsce. Oprócz oczywistych korzyści z jej zakupu, jak pomoc dzieciom w zrozumieniu świata przez klasyczne historie zająca i żółwia, trzech świnek czy myszy miejskiej i myszy domowej, sprzedaż książki przyczyni się do wsparcia ogólnopolskiej akcji charytatywnej #ZDROWIE W GŁOWIE realizowanej przez Fundację TVN.

Czytanie książek dzieciom, pokazywanie im przez nie świata jest ogromnie ważne. Książki wzbogacają i kształtują nas jako ludzi i społeczeństwo. Dochód ze sprzedaży bajek napisanych przez Natalie Portman to pomoc dla chorych dzieci. Dziękuję ImpactCEE oraz serwisowi Allegro za realizację tej szczytnej inicjatywy. Czytajmy książki - Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN.

Cały przychód ze sprzedaży książki trafi bezpośrednio do Fundacji TVN nie tylko dzięki ImpactCEE, ale także dzięki zaangażowaniu Allegro.

Allegro od lat udowadnia, że nowe technologie mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów społecznych. W ramach Allegro Charytatywni dajemy możliwość wystawiania ofert, z których cały dochód przekazywany jest bezpośrednio na konto organizacji prowadzącej daną zbiórkę. Bez opłat ani prowizji od ich sprzedaży. Jako firma odpowiedzialna społecznie postanowiliśmy także zadbać o to, by przesyłki sprawnie i szybko trafiły do naszych klientów. Wszystko to, dzięki usłudze One Fulfillment by Allegro. Cieszymy się, że wykorzystując nasz potencjał technologiczny i logistyczny, możemy wesprzeć Fundację TVN w tworzeniu gabinetów psychologiczno-psychiatrycznych na terenie całej Polski. Mam nadzieję, że popularność Allegro wpłynie na sukces sprzedażowy tej książki-cegiełki. Tym bardziej, że cel jest szczytny, i przede wszystkim - potrzebny" - mówi Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG w Allegro.

Książkę “Bajki" Natalie Portman można kupić na Allegro.

Wideo youtube

Więcej o Impact’23

Speakerzy Impact’23

Zakup biletów i akredytacje dziennikarskie