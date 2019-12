Uzyskanie kredytu gotówkowego nie wymaga wiele wysiłku – bez wychodzenia z domu można złożyć wniosek w banku o kredyt online lub pożyczkę w instytucji parabankowej. Wiele firm pożyczkowych reklamuje swoje łatwe kredyty, w 5 minut, bez zaświadczeń. Czy warto skusić się na taką ofertę? A może lepiej starać się o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń w banku? Sprawdź!

Pierwszy kredyt online? Alior Bank ma na to rozwiązanie.

Pierwszy raz będziesz się starać o kredyt online? Zaufaj instytucji o dużym prestiżu i renomie - wybierz kredyt przez Internet w Alior Banku. Dzięki temu będziesz pewny, że otrzymasz wnioskowane pieniądze, a wszystkie warunki będą transparentnie przedstawione w umowie. Nic cię tu nie zaskoczy, chyba że pozytywnie. Tymczasem pożyczki w firmach niebędących bankami często kuszą świetną ofertą, ale po czasie okazuje się, że warunki spłaty wcale nie są korzystne. W umowie często czają się haczyki, a RRSO jest bardzo wysokie. W bankach oprocentowanie jest niższe, a umowy przejrzyste i uczciwe.

Jak wnioskować o kredyt przez Internet w Alior Banku? Kredyt uzyskasz po spełnieniu wymagań i złożeniu wniosku w bankowości internetowej lub mobilnej. Jeśli jesteś już klientem, to wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Oferty, a następnie Kredyty i pożyczki w bankowości internetowej lub sprawdzisz oferty specjalne, które ukazują się na pulpicie zaraz po zalogowaniu. Także w aplikacji mobilnej dostępna jest zakładka Oferty. Dla nowych klientów Alior Bank również przygotował pożyczki i kredyty - na stronie banku prezentowana jest pełna oferta.

Kilka propozycji na pierwszy, atrakcyjny kredyt online z Alior Bankiem:

Kosmiczna oferta dla klientów aktywnie korzystających z Konta Jakże Osobistego i karty. Maksymalna kwota: 20 000 zł. Okres kredytowania: 2 lata. RRSO: 9,9%.

Pożyczka z Mikrokosztami. Maksymalna kwota: 200 000 zł. Okres kredytowania: od 2 do 5 lat. RRSO: 13,7%. Średni miesięczny koszt pożyczki wynosi jedynie 6 zł za każde pożyczone 1000 zł.

Pożyczka 0% prowizji dla klientów nieposiadających pożyczki w Alior Banku, dostępna online. Maksymalna kwota: 200 000 zł. Okres kredytowania: do 10 lat. RRSO: 9,92%.

Bankowość internetowa Alior Banku - wachlarz korzyści!

Bankowość internetowa Alior Banku nie tylko daje możliwość złożenia szybko i bez konieczności udawania się do oddziału wniosku o kredyt gotówkowy online. To także wachlarz innych korzyści i to w dodatku darmowych. Konto internetowe Alior Banku jest podstawowym rachunkiem oferowanym klientom zainteresowanym przede wszystkim funkcjonalną, wygodną, nowoczesną bankowością internetową. Konto internetowe Alior Banku pozwala cieszyć się z takich zalet jak:

Szybki dostęp do wygodnych płatności mobilnych - Blik, Google Pay, Apple Pay.

Całodobowy dostęp do konta i zarządzanie płatnością poprzez aplikację mobilną Alior Bank, bankowość internetową.

Przelewy natychmiastowe.

Darmowe wypłaty z bankomatów własnych, sieci Euronet (do 100 zł) w kraju i za granicą.

Darmowe przelewy internetowe.

Darmowe prowadzenie konta, wydanie i korzystanie z karty debetowej.

Dla klientów przenoszących konto osobiste z innego banku, Alior Bank oferuje wsparcie i pomoc przy formalnościach - dowiedz się więcej tutaj.

Jak sprawnie otworzyć konto internetowe w Aliorze? Bankowość internetowa przychodzi tu z pomocą, bo konto założysz online. Proces wygląda następująco:

1. Złożenie wniosku online. Podaj podstawowe dane osobowe, w tym te z dowodu osobistego, a także wybierz opcje korzystania z konta odpowiadając na pytania o kartę debetową, dodatkowe produkty, bankowość internetową.

2. Weryfikacja danych. Odbywa się poprzez wysłanie przelewu weryfikacyjnego na małą kwotę z innego konta, którego wnioskodawca jest właścicielem lub podpisanie umowy dostarczonej przez kuriera i okazanie mu dowodu osobistego.

3. Aktywacja konta. Jeśli weryfikacja przebiegła prawidłowo i została podpisana umowa, to pozostaje tylko aktywować konto. Wystarczy zalogować się do bankowości internetowej Alior Banku i ustalić hasło do logowania.

4. Odebranie karty i jej aktywacja. Jeśli wybrano kartę debetową do konta, to zostanie ona wysłana listem. Ją także trzeba aktywować oraz nadać jej PIN.

Alior Bank i bankowość mobilna - zobacz, co może aplikacja!

Bankowość mobilna w Alior Banku także jest pełna zalet, bo aplikacja pozwala na bardzo wiele. Poza ogromem funkcji aplikacja wyróżnia się intuicyjną obsługą i nowoczesnym designem. Używanie w Alior Bank bankowości online to oszczędność czasu i wygoda, bo nie trzeba odwiedzać placówki banku, by zlecić operacje finansowe, sprawdzić finanse czy dokupić nowe produkty. Prześledźmy krótko podstawowe funkcje programu bankowej Alior Banku w różnych zakresach.

Płatności:

Płatności online w Internecie, w urządzeniu mobilnym.

Płatności z BLIK - internetowe, mobilne.

Płatności z Google Pay i Apple Pay.

Przelewy:

Przelewy na telefon z Blik.

Seria przelewów.

Przelewy odroczone.

Przelewy zdefiniowane - odbiorcy z książki adresowej konta.

Przelewy zeskanuj i zapłać, czyli skanowanie kodu QR z faktury.

Przelewy podatkowe i do ZUS.

Przelewy natychmiastowe.

Przelewy split payment dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przelewy do spłaty kredytu lub zakupów na raty.

Natychmiastowe przelewy między własnymi rodzajami kont, jak firmowe, oszczędnościowe, prywatne, lokaty, kredytowe.

Możliwość doładowania telefonu bezpośrednio przez aplikację.

Zarządzanie finansami:

Zarządzanie wszystkimi kartami kredytowymi, debetowymi, wielowalutowymi przypisanymi do konta, czyli możliwość aktywacji, dezaktywacji, zmiana limitów itd.

Powiadomienia PUSH pozwalające kontrolować finanse na bieżąco.

Szybkie zastrzeganie karty w razie jej kradzieży lub zgubienia.

Przesyłanie na podanego maila potwierdzenia transakcji.

Pobieranie wyciągów z konta.

Połączenie z asystentem na Alior Bank infolinii za pomocą jednego przycisku, możliwe także z ekranu przed zalogowaniem do aplikacji.

Dla Konta Jakże Osobistego - wybór i zarządzanie korzyściami dla konta.

Funkcje logowania i autoryzacji:

Sprawdzanie salda i ostatnich transakcji na pulpicie przed zalogowaniem.

Logowanie się do aplikacji i autoryzacja za pomocą biometrii, czyli odcisk palca dla telefonów z czytnikiem i Androidem oraz iOS lub także skan twarzy dla urządzeń z iOS.

Usługi i produkty bankowe:

Szybkie wnioskowanie o kredyt online lub pożyczkę, limit, kartę kredytową z poziomu aplikacji etc.

Wnioskowanie o otwarcie konta osobistego, oszczędnościowego, lokaty poprzez aplikację.

To nie wszystkie możliwości aplikacji mobilnej Alior Banku, która jest dostępna dla użytkowników mających m.in. konto internetowe lub Konto Jakże Korzystne. Więcej o bogatej gamie korzyści tej aplikacji poczytasz tutaj, a najlepiej przekonasz się, jak ona funkcjonuje, gdy zostaniesz klientem Alior Banku i zainstalujesz aplikację.

Jeśli myślisz o kredycie gotówkowym online, pamiętaj, by wybrać właściwą instytucję. Taką, która ma renomę, budzi zaufanie i nie ma żadnych zastrzeżeń, co do jej rzetelności i uczciwości. W kwestii samych warunków kredytu online, to oczywiście warto szukać jak najniższego RRSO, realnych terminów spłaty i zerowej prowizji. Wszystkie zapisy w umowie kredytowej powinny być zrozumiałe. Wybierz kredyt online w banku, a najlepiej w Alior Banku. Jeśli do tego założysz konto, to w pakiecie dostaniesz niesamowicie nowoczesną i praktyczną aplikację mobilną i bankowość internetową Aliora.